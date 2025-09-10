Jhalawar Farmer Protest: CM से मिलने के आश्वासन के बाद खत्म हुआ महापड़ाव, किसान बोले ‘यदि मुलाक़ात नहीं हुई तो…’

संघ के प्रदेश महामंत्री तुलसाराम सीवर ने कहा कि आठ दिन पहले जिला प्रशासन को सूचना दी थी कि किसान शक्ति संगम रैली में कृषि मंत्री या राज्य स्तर के सचिव किसानों से वार्ता करें, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी राज्य स्तर का अधिकारी किसानों के बीच में नहीं आया। किसान महापड़ाव अनवरत जारी रखेेंगे। किसान महापड़ाव अनवरत जारी रखेंगे। किसानों को अखिल भारतीय जनजाति क्षेत्र प्रमुख मनीराम लबाना, पदम श्री किसान हुकुमचंद पाटीदार, प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह, प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा चित्तौड़ प्रांत संगठन मंत्री परमानंद, प्रांत पशुपालन एवं डेयरी प्रमुख श्रीकृष्ण पाटीदार, कोटा जिला अध्यक्ष जगदीश कलमंडा ने संबोधित किया।