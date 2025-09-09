Nagaur: ‘8 महीने की बेटी को मारकर, विवाहिता ने किया सुसाइड…’, ससुराल पक्ष के आरोपों को झूठा बताकर पीहर पक्ष ने कराया मर्डर का मामला दर्ज

नागौर के श्रीबालाजी थाना क्षेत्र के मांडेली, जोधियासी में रविवार को एक विवाहिता और उसकी आठ माह की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है।
इस संबंध में विवाहिता के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है, वहीं ससुराल पक्ष का आरोप है कि विवाहिता बच्ची को टांके में डूबोकर खुद फंदे से लटक गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार श्रीबालाजी थाना क्षेत्र के चैनासर गांव निवासी दुर्गाराम ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी बहन सुशीला (29) की शादी मांडेली निवासी गणेशाराम के साथ हो रखी थी। रविवार रात को गणेशाराम, ससुर मानाराम और सास हरकूदेवी ने सुशीला और उसकी आठ महीने की बच्ची तीजा की हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया।
ससुराल पक्ष ने श्रीबालाजी पुलिस को सूचना देकर बताया कि सुशीला ने अपनी बच्ची को टांके में डूबोकर मार दिया। उसके बाद खुदने घर से थोड़ी दूर खेजड़ी के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंची तब बच्ची का शव टांके से बाहर निकाला हुआ था और सुशीला फंदे से लटक रही थी।