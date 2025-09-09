Nagaur: ‘8 महीने की बेटी को मारकर, विवाहिता ने किया सुसाइड…’, ससुराल पक्ष के आरोपों को झूठा बताकर पीहर पक्ष ने कराया मर्डर का मामला दर्ज

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार श्रीबालाजी थाना क्षेत्र के चैनासर गांव निवासी दुर्गाराम ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी बहन सुशीला (29) की शादी मांडेली निवासी गणेशाराम के साथ हो रखी थी। रविवार रात को गणेशाराम, ससुर मानाराम और सास हरकूदेवी ने सुशीला और उसकी आठ महीने की बच्ची तीजा की हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया।