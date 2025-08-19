राजस्थान में नगर परिषद सभापति व उपसभापति दोनों निलंबित, डोटासरा बोले- ‘राजनीतिक दुर्भावना से की कार्रवाई’

उन्होंने आगे लिखा कि 'दलित व आदिवासी विरोधी मानसिकता से ग्रसित भाजपा नेता सत्ता के अहंकार में चुन-चुनकर निशाना बना रहे हैं। नावां नगर पालिका की दलित महिला चेयरमैन को स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व से अलग रखना और कुचामन में दलित उपसभापति को निलंबित करना भाजपा की दमनकारी नीति को उजागर करता है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब जनता को आगे आकर भाजपा की इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना होगा।'