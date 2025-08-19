Rajasthan: तहसीलदार का वकीलों पर मारपीट का आरोप, थाने के बाहर धरने पर बैठे; अधिवक्ताओं ने भी लगाए आरोप

जानकारी मिलने पर लालसोट थानाधिकारी श्रीकिशन मीना ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। राजस्व कर्मचारियों ने भी घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर बार अध्यक्ष के साथ प्रधान नाथूलाल मीना, प्रेमप्रकाश चौधरी, चंद्रभानसिंह, संजीव जोशी, भोला एमडी, सीताराम शर्मा, अनूप माठा एवं प्रकाश निर्झरना समेत कई अधिवक्ताओं ने उपखण्ड अधिकारी विजेन्द्र कुमार मीना से मिलकर तहसीलदार पर वकीलों के साथ अभद्रता करने के आरोप लगाए।