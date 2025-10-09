बिना फायर एनओसी चल रहा नागौर जिला मुख्यालय का सरकारी अस्पताल

नागौर. जिला मुख्यालय का पंडित जेएलएन राजकीय जिला अस्पताल एवं पुराना अस्पताल भवन में संचालित एमसीएच विंग बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। दोनों अस्पतालों में आग बुझाने के इंतजाम नहीं है। जेएलएन अस्पताल में फायर सेफ्टी का पूरा सिस्टम नकारा पड़ा है, जबकि दो साल पहले एमसीएच विंग को पुराना अस्पताल भवन में शिफ्ट करते समय में फायर सेफ्टी को ताक पर रखते हुए बिना एनओसी लिए जिम्मेदारों ने शिफ्टिंग कर दी। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि नगर परिषद के अग्निशमन अधिकारी ने सात महीने पहले जेएलएन अस्पताल के पीएमओ को नोटिस भी दिया, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वर्तमान में सरकारी नियमों की अवहेलना करने वाले अधिकारी हादसे के बाद एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता है।