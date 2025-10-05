Nagaur : कोई मुख्यमंत्री या राज्यपाल आए तो चमका दो सड़कें, टैक्स देने वाली जनता की परवाह नहीं

नागौर. शहर में सड़कों की स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई है कि वाहन चालकों का चलना दूभर हो रहा है। दुपहिया वाहन चालकों की कमर टूट रही है तो चार पहिया वाहन खुद क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। नगर परिषद और पीडल्यूडी की ओर से बनवाई गई सड़कें एक महीने भी नहीं चलती और गड्ढ़े हो जाते हैं। जिम्मेदार इतने लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है, वे बस अपने हाकम का ध्यान रखते हैं। कभी-कभार मुख्यमंत्री या राज्यपाल जैसे अतिथि शहर में आ जाए तो रातों-रात सड़कें चमका देते हैं, लेकिन जिस जनता के टैक्स से अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, उस जनता की फिक्र उन्हें नहीं है। यही कारण है कि शहर के कलक्ट्रेट रोड के अलावा किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढ़े बने हुए हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। किसी सड़क पर गड्ढ़े नहीं है तो उसकी कसर सीवरेज के चैम्बर पूरी कर रहे हैं, जो कहीं सड़क से आधा फीट ऊपर तो कहीं आधा फीट नीचे बने हुए हैं।