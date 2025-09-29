नागौर : नशीला पदार्थ पिलाकर युवक का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर मांग रहे 50 लाख रुपए

नशीला पदार्थ खिला कर बनाया अश्लील वीडियो (Photo source- Patrika)
नागौर. शहर के हाउसिंग बोर्ड निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में एक महिला सहित तीन जनों के खिलाफ नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया है। पीडि़त का आरोप है कि आरोपियों ने उससे 4 लाख रुपए हड़प लिए और कुल 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। पीडि़त ने आरोपियों की ओर से फोन पर दी धमकी की कॉल रिकॉर्डिंग व पैसे मांगने के स्क्रीन शॉट भी पुलिस को उपलब्ध करवाए हैं।
कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार पीडि़त ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह हैदराबाद में मिठाई की दुकान करता है। ताऊसर के अतुसर बास निवासी हरेन्द्र पुत्र पन्नालाल माली उसका रिश्तेदार है। करीब 2 महीने पहले वह हैदराबाद से नागौर आया हुआ था, तब उसे हरेन्द्र मिला था। वह गत 12 अगस्त को हरेन्द्र के साथ नागौर शहर में धूमा। इसके बाद आरोपी अपने दोस्त महेन्द्र भाटी पुत्र शैतानराम माली के हाउसिंग बोर्ड स्थित किराये के कमरे पर लेकर गया। वहां पर दो लड़कियां महेन्द्र के कमरे में पहले से मौजूद थी, जिस पर मैंने हरेन्द्र से कहा कि यहां से चलते हैं, यहां पर औरते हैं। अपना यहां पर रुकना ठीक नहीं हैं। लेकिन आरोपी ने कहा कि महेन्द्र ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, पीकर चलते हैं।
कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाया नशीला पदार्थ
पीडि़त ने बताया कि दोनों मेरा पैसा हड़पने व छवि खराब करने का षड्यंत्र रच चुके थे। इस दौरान मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर पिला दिया। जब मुझे होश आया तो मैं घर चला गया। इस घटना के करीब 20-25 दिन बाद महेन्द्र व एक लड़की ने मुझे कॉल किया और कहा कि तुम्हारा एक अश्लील वीडियो हमारे पास है। तुम्हारा वीडियो वायरल करके तुम्हारी छवि समाज में खराब कर देंगे। इस प्रकार महेन्द्र, हरेन्द्र व पूजा नाम की लड़की ने मुझे अलग-अलग समय पर एक वीडियो दिखाया और कहा कि यह तुम्हारा है। इस पर मैं बहुत परेशान हो गया। डर की वजह से मैंने तीनों आरोपियों को अलग-अलग समय पर लगभग 4 लाख रुपए दे दिए। अब मुझसे 50 लाख रुपयों की मांग कर रहे हैं। रुपए नहीं देने पर वीडियो वायरल करके मुझे बदनाम करने की धमकियां दी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
सुशांत कॉलोनी में सूने घर से जेवरात व सामान चोरी
नागौर. कोतवाली थाने में एक व्यक्ति ने घर से सोने-चांदी के जेवरात व अन्य सामान चोरी होने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार सुशांत कॉलोनी निवासी मुकेश वाल्मीकि ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह 22 सितम्बर को अपने परिवार के साथ घर पर ताला लगा कर गांव गया था। अगले दिन उसका पुत्र अर्जुन घर संभालने आया तो सब ठीक था, लेकिन 24 सितम्बर को शाम 5 बजे वे गांव से लौटकर आए और घर के मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर अंदर देखा तो दोनों कमरों के गेट खुले हुए थे व ताले नीचे गिरे हुए थे। कमरों में जाकर देखा तो बैग खुले पड़े थे, सामान व कपड़े बिखरे हुए थे। दोनों कमरों में हमारे कपड़े, मेरे और बच्चों के पढ़ाई के कागज और अन्य सामान बिखरा हुआ था। बैग में मेरी एक सोने की अंगूठी, पत्नी के सोने के कान के झूमके व टॉप्स, चांदी की पायल, नाक की सोने की बाली, पुत्री की कान की बालियां, चांदी की अंगूठी, चांदी की चैन, नाक का सोने का कांटा, स्मार्ट वॉच व चार पांच हजार रुपए नगद, मेरे व बच्चों के नए कपड़े चोर चुरा ले गए।
मुकेश ने बताया कि चौक में देखा तो दीवार के पास बाल्टी उल्टी पड़ी हुई थी, शायद चोर घर को सूना देखकर दीवार फांदकर अंदर घुस गए और जेवर व सामान चोरी करके चले गए। आसपास के लोगों ने बताया कि इलाके में स्मैक का नशा करने वाले कुछ युवक भटकते रहते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की है।
