नागौर : नशीला पदार्थ पिलाकर युवक का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर मांग रहे 50 लाख रुपए

नागौर. कोतवाली थाने में एक व्यक्ति ने घर से सोने-चांदी के जेवरात व अन्य सामान चोरी होने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार सुशांत कॉलोनी निवासी मुकेश वाल्मीकि ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह 22 सितम्बर को अपने परिवार के साथ घर पर ताला लगा कर गांव गया था। अगले दिन उसका पुत्र अर्जुन घर संभालने आया तो सब ठीक था, लेकिन 24 सितम्बर को शाम 5 बजे वे गांव से लौटकर आए और घर के मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर अंदर देखा तो दोनों कमरों के गेट खुले हुए थे व ताले नीचे गिरे हुए थे। कमरों में जाकर देखा तो बैग खुले पड़े थे, सामान व कपड़े बिखरे हुए थे। दोनों कमरों में हमारे कपड़े, मेरे और बच्चों के पढ़ाई के कागज और अन्य सामान बिखरा हुआ था। बैग में मेरी एक सोने की अंगूठी, पत्नी के सोने के कान के झूमके व टॉप्स, चांदी की पायल, नाक की सोने की बाली, पुत्री की कान की बालियां, चांदी की अंगूठी, चांदी की चैन, नाक का सोने का कांटा, स्मार्ट वॉच व चार पांच हजार रुपए नगद, मेरे व बच्चों के नए कपड़े चोर चुरा ले गए।