नागौर पुलिस ने गोगानाडा से पकड़ी 35 लाख की अफीम, आरोपी गिरफ्तार  

नागौर. जिले में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पिछले करीब दो माह से चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकण्ठ अभियान के तहत नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोगानाडा से एक आरोपी के घर से 35 लाख रुपए की अफीम जब्त की है। कार्रवाई के बारे में शुक्रवार, 3 अक्टूबर को जानकारी देते हुए एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि सदर थाना पुलिस व डीएसटी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गोगानाडा निवासी गोविन्दराम के घर से 7 किलो अफीम जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गोविन्दराम के ​खिलाफ नागौर सहित प्रदेश के चितौड़गढ़, गंगानगर सहित वि​भिन्न जिलों में आधा दर्जन से अधिक एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज हैं।