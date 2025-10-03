Patrika LogoSwitch to English

नागौर

नागौर पुलिस ने गोगानाडा से पकड़ी 35 लाख की अफीम, आरोपी गिरफ्तार  

सदर थाना पुलिस ने 7 किलो अफीम के साथ आरोपी को पकड़ा, नागौर के गोगानाडा स्थित आरोपी के रहवासी मकान से पुलिस ने बरामद किया अवैध मादक पदार्थ, आरोपी के विरूद्ध जिला चितौड़गढ, गंगानगर आदि में भी एनडीपीएस एक्ट के कई प्रकरण दर्ज

2 min read

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Oct 03, 2025

गोगानाडा निवासी गोविन्दराम

गोगानाडा निवासी गोविन्दराम गिरफ्तार

नागौर. जिले में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पिछले करीब दो माह से चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकण्ठ अभियान के तहत नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोगानाडा से एक आरोपी के घर से 35 लाख रुपए की अफीम जब्त की है। कार्रवाई के बारे में शुक्रवार, 3 अक्टूबर को जानकारी देते हुए एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि सदर थाना पुलिस व डीएसटी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गोगानाडा निवासी गोविन्दराम के घर से 7 किलो अफीम जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गोविन्दराम के ​खिलाफ नागौर सहित प्रदेश के चितौड़गढ़, गंगानगर सहित वि​भिन्न जिलों में आधा दर्जन से अधिक एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज हैं।

इनका रहा योगदान

एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशानुसार की गई कार्रवाई में नागौर एएसपी सुमितकुमार, नागौर डीएसपी जतिन जैन (प्र​शिक्षु आईपीएस) के निकटतम सुपरविजन में सदर थानाधिकारी सुरेश कस्वां ने टीम के साथ कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन नीलकण्ठ के तहत 2 अक्टूबर को नागौर डीएसटी की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए सरहद गोगानाडा में बने आरोपी गोविंदराम के रहवासी मकान से 7.024 ग्राम अफीम बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बरामद की गई अफीम की बाजार कीमत लगभग 35 लाख रुपए है।

स्टील की बरनियों में भर रखी थी अफीम 

पुलिस ने बताया कि बाराणी हाल ढाणी सरहद गोगानाडा निवासी आरोपी गोविन्दराम (40) पुत्र परसाराम के रहवासी मकान में स्टील की बरनियों में अवैध अफीम छुपाकर रखी हुई थी। मुखबीर की सूचना पर आरोपी के मकान पर दबिश देकर तलाशी ली गई तो घर में लगे नीम्बू के पौधों के नीचे दौब घास में दबाकर रखी हुई दो स्टील की बरनियों में भरी 7.024 किलोग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने आरोपी के ​खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच श्रीबालाजी थाना​धिकारी को सौंपी है। 

आरोपी शातिर, कई मामले दर्ज

अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी गोविन्दराम काफी शातिर किस्म का अपराधी है, जो काफी समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है। वह अवैध अफीम मध्यप्रदेश से लाकर श्रीगंगानगर क्षेत्र में सप्लाई करता है। आरोपी के खिलाफ पलिस थाना सदर नागौर के अलावा चितौडगढ़, करणपुर (गंगानगर), सूरतगढ (गंगानगर) में भी एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज है। पुलिस के यह भी जानकारी में आया है कि आरोपी के विरूद्ध जिला चितौडगढ़ नारकोटिक्स विभाग में भी प्रकरण दर्ज है।

03 Oct 2025 12:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर पुलिस ने गोगानाडा से पकड़ी 35 लाख की अफीम, आरोपी गिरफ्तार  

