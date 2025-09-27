चार सालों में पांच स्थानों पर हुए 29 हादसों में 25 से ज्यादा मौतें, 29 जने हुए घायल

नागौर. जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 62 व 58 के ऐसे स्थानों पर जहां बार-बार सडक़ हादसे हो रहे हैं, लेकिन आसपास के 10-12 किलोमीटर में एम्बुलेंस 108 की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हादसों के गंभीर घायलों की मौतें हो रही हैं। जिला प्रशासन ने जिले के ऐसे पांच स्थानों को चिह्नित किया है, जहां पिछले चार साल में हुए 29 हादसों में 25 से ज्यादा मौतें हो गई और 29 जने घायल हो गए। कलक्टर पुरोहित ने इसको लेकर दो दिन पहले एनएचएम के मिशन निदेशक को पत्र लिखकर इन पांचों स्थान पर एम्बुलेंस 108 की तैनातगी करने को कहा है, ताकि भविष्य में कोई भी हादसा होने पर गंभीर घायल को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई जा सके।
बिना एम्बुलेंस वाले पांच स्थल, जहां हो रहे बार-बार हादसे
दुर्घटना स्थल - दुर्घटना - मौत - घायल
भाकरोद (एनएच 62) - 6 - 6 - 5
खरनाल एनएच 62 - 5 - 5 - 3
डोडियाना तिराहा एनएच 58 - 8 - 6 - 8
पादू कलां एनएच 58 - 5 - 8 - 11
लाम्पोलाई एनएच 58 - 5 - 4 - 3
आईआरएडी पोर्टल से चिह्नित हुए स्थल
कलक्टर पुरोहित ने पत्र में बताया कि आईआरएडी - एकीकृत सडक़ दुर्घटना डेटाबेस / ईडीएआर - ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट पोर्टल से चिह्नित जिले के अधिकतम 28 दुर्घटना स्थलों की सूची तैयार करने पर पाया गया कि जिले के पांच स्थलों के निकट 10-12 किमी तक एम्बुलेंस 108 की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे सडक़ दर्घटना के बाद घायलों को गोल्डन ऑवर में त्वरित उपचार नहीं मिल पाता है और मृत्यु की आशंका बनी रहती है।
सीएमएचओ ने नहीं की पालना
जिला कलक्टर ने एमडी एनएचएम को लिखे पत्र में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सडक़ सुरक्षा समिति के बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गत वर्ष दिसम्बर में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई अलग-अलग बैठकों में सडक़ दुर्घटना आंकड़ों को जिला स्तर पर विश्लेषण कर एम्बुलेंस की तैनातगी के संबंध में सीएमएचओ को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए, जिनकी पालना में आज तक नहीं की गई है। इसके साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 27 दिसम्बर 2024 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार आईआरएडी एप्लीकेशन के डेटा विश्लेषण के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्य करके एम्बुलेंस की पुन: स्थिति निर्धारण एवं प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग/एजेंसी को कार्य करना था, जिसकी अनुपालना भी आज तक नहीं हुई है। इस संबंध में 18 जुलाई 2025 को संसद सदस्य सडक़ सुरक्षा समिति नागौर की बैठक में इस संबंध में सीएमएचओ को निर्देशित किया, लेकिन अनुपालना आज तक नहीं हुई है।
सीएमएचओ प्रस्ताव भिजवाएंगे तो कर देंगे
हर कहीं एम्बुलेंस तैनात नहीं कर सकते। दुर्घटना होने के कई कारण होते हैं, पहले उन्हें सुधारना चाहिए। एम्बुलेंस की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कई बिन्दुओं को देखा जाता है। हां, यदि किसी एम्बुलेंस की लोकेशन बदलनी है तो उसका प्रस्ताव सीएमएचओ भिजवा दें, हम स्वीकृति कर देंगे।
- अमित यादव, मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर