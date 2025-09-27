चार सालों में पांच स्थानों पर हुए 29 हादसों में 25 से ज्यादा मौतें, 29 जने हुए घायल

जिला कलक्टर ने एमडी एनएचएम को लिखे पत्र में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सडक़ सुरक्षा समिति के बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गत वर्ष दिसम्बर में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई अलग-अलग बैठकों में सडक़ दुर्घटना आंकड़ों को जिला स्तर पर विश्लेषण कर एम्बुलेंस की तैनातगी के संबंध में सीएमएचओ को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए, जिनकी पालना में आज तक नहीं की गई है। इसके साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 27 दिसम्बर 2024 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार आईआरएडी एप्लीकेशन के डेटा विश्लेषण के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्य करके एम्बुलेंस की पुन: स्थिति निर्धारण एवं प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग/एजेंसी को कार्य करना था, जिसकी अनुपालना भी आज तक नहीं हुई है। इस संबंध में 18 जुलाई 2025 को संसद सदस्य सडक़ सुरक्षा समिति नागौर की बैठक में इस संबंध में सीएमएचओ को निर्देशित किया, लेकिन अनुपालना आज तक नहीं हुई है।