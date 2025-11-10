Patrika LogoSwitch to English

Nagaur: सोते बच्चों को छोड़कर चले गए मां-बाप, 3 माह से अकेले थे 7 मासूम, जिंदा रहने के लिए कर रहे थे संघर्ष

रेण कस्बे में सात मासूमों के माता-पिता गायब। उनके लापता होने के बाद तीन माह से ये बच्चे झुग्गी में खुद ही जिंदगी की जंग लड़ रहे थे।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Rakesh Mishra

Nov 10, 2025

nagaur news

बच्चों के मेडिकल परीक्षण के दौरान समिति अध्यक्ष और चिकित्सक। फोटो- पत्रिका

रेण। कस्बे के वार्ड संख्या 20 स्थित चौकीदारों के मोहल्ले में झुग्गी में रहने वाले सात बच्चों को उनके माता-पिता रात में नींद में सोता छोड़कर कहीं चले गए। पहले बच्चों का पिता अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद मां अकेले ही उनकी देखभाल करती रही। कुछ समय बाद वह भी अचानक गायब हो गई। पिछले तीन माह से सातों बच्चे अपने दम पर जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे। सभी बच्चों की उम्र 15 वर्ष से कम बताई जा रही है।

बाल कल्याण समिति ने करवाया स्वास्थ्य परीक्षण

सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति न्यायपीठ नागौर के अध्यक्ष डॉ. मनोज सोनी और मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरू रेण पहुंचे। उन्होंने बच्चों की झुग्गी-झोपड़ी में पहुंचकर पड़ोसियों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। एक बच्चे के सिर पर गहरा घाव पाया गया। सभी बच्चों को स्वास्थ्य जांच के लिए रेण सीएचसी लाया गया, जहां डॉ. महेंद्र विश्नोई, डॉ. पंकज कुमार मीणा और रामकिशोर मेघवाल ने मेडिकल परीक्षण किया।

रेण चौकी प्रभारी रामप्रकाश माली और सीताराम तांडी की देखरेख में 108 एंबुलेंस के ईएमटी शिवदयाल घांची और भूराराम मेघवाल बच्चों को एंबुलेंस के जरिए नागौर लेकर गए। तीन बच्चों को राजकीय शिशु गृह नागौर भेजा गया, जबकि दो बालिकाओं को वन स्टॉप सखी सेंटर में आवासित किया गया है।

पड़ोसियों ने बढ़ाया मदद का हाथ

कुछ दूरी पर रहने वाली दया वैष्णव और उनकी पुत्री सोनू वैष्णव को जब बच्चों की स्थिति का पता चला, तो उन्होंने मानवीय संवेदना दिखाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए ऊनी कपड़े और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई। इसके अलावा व्यापारी श्याम सुंदर लखारा सहित कई समाजसेवियों ने भी सहयोग किया।

इंदिरा रसोई के माध्यम से बच्चों के लिए दोनों समय के भोजन की व्यवस्था की गई। जागरूक ग्रामीणों ने मासूम बच्चों की स्थिति को देखते हुए बाल विकास कल्याण विभाग नागौर को सूचना दी और उन्हें सुरक्षित आश्रय दिलाने का आग्रह किया।

नींद में बच्चों को छोड़कर गए माता-पिता

घनश्याम चौकीदार (पिता) और रेखा चौकीदार (माता) अपने सात बच्चों के साथ लंबे समय से झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे थे। करीब तीन माह पहले घनश्याम घर छोड़कर कहीं चला गया। पति के जाने के बाद रेखा ने कुछ दिनों तक बच्चों के साथ रहकर उनका पालन-पोषण किया, लेकिन एक रात वह भी बच्चों को नींद में सोता छोड़कर लापता हो गई। अब तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन दोनों में से किसी का कोई सुराग नहीं लग पाया है।

