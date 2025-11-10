Nagaur: सोते बच्चों को छोड़कर चले गए मां-बाप, 3 माह से अकेले थे 7 मासूम, जिंदा रहने के लिए कर रहे थे संघर्ष

रेण। कस्बे के वार्ड संख्या 20 स्थित चौकीदारों के मोहल्ले में झुग्गी में रहने वाले सात बच्चों को उनके माता-पिता रात में नींद में सोता छोड़कर कहीं चले गए। पहले बच्चों का पिता अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद मां अकेले ही उनकी देखभाल करती रही। कुछ समय बाद वह भी अचानक गायब हो गई। पिछले तीन माह से सातों बच्चे अपने दम पर जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे। सभी बच्चों की उम्र 15 वर्ष से कम बताई जा रही है।