घर में खड़ी कार का पुलिस ने काट दिया ओवरस्पीड का चालान!, मोबाइल पर मैसेज आया तो चौंका मालिक

कार मालिका वर्मा ने आशंका जताई कि उन्हें लग रहा है कि कोई अपराधी खुद की गाड़ी पर उनकी कार के नम्बर लगाकर मादक पदार्थ तो सप्लाई नही कर रहा या फिर इसमें पुलिस की लापरवाही है। इसके अलावा कई लोग ई-चालान से बचने के लिए नम्बर प्लेट बदलकर वाहन चला रहे हैं, जिसकी पुलिस को गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। वर्मा ने कहा कि पुलिस इस प्रकार की गाडियों को पकड़ नहीं रही है और आम जनता को घर बैठे ई-चालान भेजे जा रहे हैं।