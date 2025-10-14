घर में खड़ी कार का पुलिस ने काट दिया ओवरस्पीड का चालान!, मोबाइल पर मैसेज आया तो चौंका मालिक

फोटो पत्रिका नेटवर्क
नागौर। शहर के ताऊसर रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति की घर में खड़ी कार का ओवर स्पीड का चालान कट गया। चालान का मैसेज जब कार मालिक के मोबाइल पर आया तो वह चौंक गए। इसके बाद जब उन्होंने वेबसाइट खोलकर देखी तो फोटो किसी ओर कार का लगा हुआ था।
कार मालिका कैलाश वर्मा ने बताया कि ई-चालान रोल थाना क्षेत्र में गत 27 सितबर को काटा गया है, जिसमें कार की स्पीड 139 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई गई है, जबकि उस दिन उनकी कार घर पर खड़ी थी। ई-चालान की जानकारी उन्हें एसएमएस के माध्यम से मिली। वर्मा ने बताया कि चालान में उनकी कार के नम्बर लिखे हुए थे। उनके पास टाटा कम्पनी की कार है, जबकि वेबसाइट पर जिस कार का फोटो लगा हुआ है, वो सुजुकी का है।
इससे उन्हें बदमाशी का शक हुआ और वे सोमवार को कोतवाली थाने में रिपोर्ट देने गए, जहां से उनको यातायात थाने जाने के लिए कहा गया। इसके बाद वर्मा ने यातायात प्रभारी को अपनी शिकायत देकर समाधान कराने का आग्रह किया। इस पर यातायात डीएसपी ने उन्हें जांच का आश्वासन दिया है।
कार मालिका वर्मा ने आशंका जताई कि उन्हें लग रहा है कि कोई अपराधी खुद की गाड़ी पर उनकी कार के नम्बर लगाकर मादक पदार्थ तो सप्लाई नही कर रहा या फिर इसमें पुलिस की लापरवाही है। इसके अलावा कई लोग ई-चालान से बचने के लिए नम्बर प्लेट बदलकर वाहन चला रहे हैं, जिसकी पुलिस को गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। वर्मा ने कहा कि पुलिस इस प्रकार की गाडियों को पकड़ नहीं रही है और आम जनता को घर बैठे ई-चालान भेजे जा रहे हैं।
