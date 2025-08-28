राजस्थान में 1 साल से GST सर्वे बंद, लोहा-सीमेंट और पान मसाला में बढ़ी टैक्स चोरी, सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान

नागौर: प्रदेश में राज्यकर विभाग की ओर से की जाने वाली सर्वे की कार्रवाई पर पिछले एक साल से अघोषित रोक होने से जीएसटी चोरी करने वालों के हौंसले बुलंद हैं। सर्वे और रोड चेकिंग नहीं होने से कुछ लोहा, सीमेंट, पान मसाला, गुटखा आदि के कारोबारी खुलेआम टैक्स चोरी कर रहे हैं।