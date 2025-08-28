राजस्थान हाईकोर्ट से 2 जज जाएंगे दिल्ली, 1 न्यायाधीक्ष की होगी वापसी, जानें अब कितनी रह जाएगी जजों की संख्या



न्यायाधीश अवनीश झिंगन और न्यायाधीश अरुण मोंगा मूलत: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से हैं। न्यायाधीश दिनेश मेहता वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित प्रधान पीठ में और न्यायाधीश झिंगन जयपुर पीठ में सुनवाई कर रहे हैं। बताते चलें, अधिसूचना जारी होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 43 से घटकर 42 रह जाएगी।