जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट से 2 जज जाएंगे दिल्ली, 1 न्यायाधीक्ष की होगी वापसी, जानें अब कितनी रह जाएगी जजों की संख्या

Rajasthan High Court: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की है। इसके तहत राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता और अवनीश झिंगन का दिल्ली तबादला होगा, जबकि जुलाई में दिल्ली भेजे गए जस्टिस अरुण मोंगा वापस लौटेंगे।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 28, 2025

Rajasthan High Court (Photo- Patrika)

Rajasthan High Court: जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट से दो न्यायाधीशों का दिल्ली हाईकोर्ट तबादला होगा। जबकि पिछले महीने तबादला होकर दिल्ली गए एक अन्य न्यायाधीश वापस राजस्थान लौटेंगे।


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को विभिन्न हाईकोट्स के 14 न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश भेजी है। इसके अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश दिनेश मेहता और अवनीश झिंगन को दिल्ली हाईकोर्ट भेजने का आग्रह किया है।

न्यायाधीश अरुण मोंगा वापस लौट रहे


जबकि 21 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट से तबादला होकर दिल्ली हाईकोर्ट गए न्यायाधीश अरुण मोंगा वापस लौट रहे हैं। हालांकि, तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद लागू होगी।


कहां से हैं न्यायाधीश


न्यायाधीश अवनीश झिंगन और न्यायाधीश अरुण मोंगा मूलत: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से हैं। न्यायाधीश दिनेश मेहता वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित प्रधान पीठ में और न्यायाधीश झिंगन जयपुर पीठ में सुनवाई कर रहे हैं। बताते चलें, अधिसूचना जारी होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 43 से घटकर 42 रह जाएगी।

28 Aug 2025 07:20 am

28 Aug 2025 07:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान हाईकोर्ट से 2 जज जाएंगे दिल्ली, 1 न्यायाधीक्ष की होगी वापसी, जानें अब कितनी रह जाएगी जजों की संख्या

