सैनिक से बने शिक्षक, अब अनाथ व जरूरतमंद बच्चों को दे रहे तालीम

नागौर. आठ साल भारतीय सेना में सैनिक के रूप में सेवा देने के बाद शिक्षक बने रणजीतसिंह सारण पिछले दो साल से अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षक सारण ने कुछ वर्ष युवाओं को सेना की तैयारी करवाने के लिए शहर के जोधपुर रोड पर एकेडमी खोली, लेकिन कोरोना महामारी में जब कुछ बच्चों के अनाथ होने की जानकारी मिली तो उनको अपनी एकेडमी में रखकर नि:शुल्क शिक्षा के साथ आवास व भोजन की व्यवस्था खुद की ओर से की।