एसपी मृदुल कच्छावा ने जगाई नागौर जिले के ब्लाइंड मर्डर खोलने की उम्मीद

जिले के अनसुलझे मर्डर प्रकरणों में 7 फरवरी 2014 को नागौर शहर के कालू खां की बाड़ी में हुई केमिकल अटेक में मां-बेटे की मौत, 26 मार्च 2015 को बड़ी खाटू थाना क्षेत्र के धीजपुरा के पास बोलेरो चालक की हत्या, 23 जून 2015 को मेड़ता रोड रेलवे ट्रेक पर डिस्कॉम के हेल्पर की हत्या कर नग्न शव डालने, 10 मार्च 2016 को जिला मुख्यालय पर डिस्कॉम कॉलोनी में केशियर किरण शर्मा की हत्या, सितम्बर 2017 में श्रीबालाजी थानाधिकारी की अज्ञात वाहन से टक्कर मारकर हत्या, जनवरी 2023 का गुड्डी हत्याकांड तथा 9 अगस्त 2023 की रात को खेत में सो रहे तुलसीराम भाटी की हत्या के राज अब तक पर्दे में ही है। इन ब्लाइंड मर्डर से ऐसा लग रहा है कि जैसे हत्या के राज मृतकों के शव के साथ ही दफन हो गए।