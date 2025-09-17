दर्दनाक हादसा: टैम्पो पलटने से छात्रा की मौत, 5 विद्यार्थी घायल, चालक कर रहा था स्टंटबाजी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टैम्पो लहराते हुए तेज रफ्तार में चल रहा था। अचानक सामने दूसरा टैम्पो आने से उसके आगे का पहिया ऊपर उठ गया। अनियंत्रित पलट गया। इस दौरान छात्रा ऋषिका खिड़की से बाहर निकलकर टैम्पो के नीचे दब गई। इससे उसकी मौत हो गई। हादसे में पांच अन्य बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेड़ता उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया है। टैम्पो में करीब दस बच्चे सवार थे।