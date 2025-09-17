दर्दनाक हादसा: टैम्पो पलटने से छात्रा की मौत, 5 विद्यार्थी घायल, चालक कर रहा था स्टंटबाजी

मेड़ता सिटी (नागौर)। राजमार्ग पर रलियावता फांटे के पास बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे स्कूल के बच्चों को ले जा रहा टैम्पो पलटने से एक 13 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई व 5 विद्यार्थी घायल हो गए। बताया जाता है कि टैम्पो चालक वाहन चलाते समय स्टंट दिखा रहा था, इसी बीच सामने से आ रहे दूसरे टैम्पो से टकराकर पलट गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टैम्पो लहराते हुए तेज रफ्तार में चल रहा था। अचानक सामने दूसरा टैम्पो आने से उसके आगे का पहिया ऊपर उठ गया। अनियंत्रित पलट गया। इस दौरान छात्रा ऋषिका खिड़की से बाहर निकलकर टैम्पो के नीचे दब गई। इससे उसकी मौत हो गई। हादसे में पांच अन्य बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेड़ता उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया है। टैम्पो में करीब दस बच्चे सवार थे।
पुलिस के अनुसार लाम्पोलाई कस्बे के एक निजी शिक्षण संस्थान का टैम्पो चालक पास के गंवारड़ी गांव से स्कूली बच्चों को लेने गया था। गांव से स्कूल लौटते समय अजमेर-नागौर मार्ग पर नेशनल हाइवे 58 के रलियावता फांटे के पास हादसा हुआ। हादसे में प्रवीण (14) पुत्र ओमप्रकाश, गुंजन (8) पुत्री पुखराज, नव्या (13) पुत्री दिलीप सिंह, दिव्या (12) पुत्री रामकिशोर और देवेंद्र सिंह (12) पुत्र शंकर सिंह घायल हो गए।