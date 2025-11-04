बीएलओ की जिम्मेदारियों में फंसे गुरुजी, स्कूलों में पढ़ाई ठप

नागौर. राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। शिक्षा विभाग और चुनाव आयोग के बीच समन्वय के अभाव ने शिक्षण व्यवस्था बिगाड़ दी है। नागौर जिले सहित पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में से आधस्से ज्यादा शिक्षकों को बीएलओ और सुपरवाइजर के कार्य में लगा दिया है। इसके चलते विद्यालयों में नियमित शिक्षण कार्य ठप हो गया है। जबकि प्रदेशभर में स्कूल व्याख्याता के 26,828 एवं वरिष्ठ अध्यापक के 41,683 पद पहले से रिक्त चल रहे हैं । काफी संख्या में शिक्षकों को बीएलओ एवं सुपरवाइजर का कार्य सौंपने के कारण उन्हें आगामी आदेशों तक स्कूलों से कार्यमुक्त कर दिया है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिसम्बर की बजाय 20 नवम्बर से कराने की तैयारी कर ली है। इससे पाठ्यक्रम अधूरा रहने की संभावना बढ़ गई है।