Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

बीएलओ की जिम्मेदारियों में फंसे गुरुजी, स्कूलों में पढ़ाई ठप

बीएलओ व सुपरवाइजर बने शिक्षकों को आगामी आदेश तक विद्यालयों से किया कार्य मुक्त, एसआईआर का कार्य करेंगे शिक्षक, इधर शिक्षा विभाग ने दिसम्बर की बजाए नवम्बर से अद्र्धवार्षिक परीक्षा करवाने की तैयारी की, शिक्षा विभाग और चुनाव आयोग में समन्वय का अभाव, स्कूलों में बच्चों का नहीं हुआ पाठ्यक्रम पूरा, बिना पढ़े कैसे परीक्षा देंगे विद्यार्थी

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Nov 04, 2025

महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम बख्तसागर विद्यालय

महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम बख्तसागर विद्यालय

नागौर. राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। शिक्षा विभाग और चुनाव आयोग के बीच समन्वय के अभाव ने शिक्षण व्यवस्था बिगाड़ दी है। नागौर जिले सहित पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में से आधस्से ज्यादा शिक्षकों को बीएलओ और सुपरवाइजर के कार्य में लगा दिया है। इसके चलते विद्यालयों में नियमित शिक्षण कार्य ठप हो गया है। जबकि प्रदेशभर में स्कूल व्याख्याता के 26,828 एवं वरिष्ठ अध्यापक के 41,683 पद पहले से रिक्त चल रहे हैं । काफी संख्या में शिक्षकों को बीएलओ एवं सुपरवाइजर का कार्य सौंपने के कारण उन्हें आगामी आदेशों तक स्कूलों से कार्यमुक्त कर दिया है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिसम्बर की बजाय 20 नवम्बर से कराने की तैयारी कर ली है। इससे पाठ्यक्रम अधूरा रहने की संभावना बढ़ गई है।

पाठ्यक्रम अधूरा, परीक्षा सिर पर

राज्य सरकार ने इस बार बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में आयोजित कराने का निर्णय लिया है, जबकि हर साल बोर्ड परीक्षा मार्च में होती हैं। ऐसे में छात्र-छात्राओं पर दोहरी मार पड़ी है, न तो शिक्षक उपलब्ध हैं और न ही पाठ्यक्रम पूरा हो सका है। बिना पढ़ाई के विद्यार्थी परीक्षा कैसे देंगे?

न्यायालय के आदेश ताक पर

न्यायालय के निर्देश थे कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए जहां तक संभव हो, शिक्षकों को बीएलओ या सुपरवाइजर नियुक्त नहीं किया जाए, लेकिन इन आदेशों की अनदेखी हो रही है। प्रशासन यदि चाहता तो अन्य विभागों के कर्मचारियों ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कृषि सुपरवाइजर, पंचायत सहायक या तहसील व कलक्ट्रेट के कर्मचारियों को इस कार्य में लगा सकता था। अब तक इन कार्यालयों के बाबूओं की संख्या इस कार्य में नगण्य है।

समानुपातिक रूप से लगे ड्यूटी

जिला प्रशासन को चाहिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी समानुपातिक रूप से बीएलओ बनाया जाए , ताकि शिक्षण कार्य बाधित नहीं हो। अन्य विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कृषि सुपरवाइजर, ग्राम पंचायत में लगे बाबू आदि की ड्यूटी लगाई जा सकती है। शिक्षकों के संबंध में हाईकोर्ट ने भी आदेश दे रखे हैं।

- पवन मांजू, जिलाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद , नागौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

school education

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / बीएलओ की जिम्मेदारियों में फंसे गुरुजी, स्कूलों में पढ़ाई ठप

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शराब के नशे में चालक ने ट्रेलर को नो-एंट्री में घुसाया, वाहन के मारी टक्कर, पोल से टकराया

नागौर

माही दरवाजा पुलिस चौकी खुद ‘बेघर’

nagaur news nagaur
नागौर

नागौर के 2 लाख विद्यार्थियों को चाहिए अपना विश्वविद्यालय, अजमेर पर निर्भरता बनी चुनौती

AI photo
नागौर

विंटेज कारों, ऊंटों और घोड़ों पर निकली गंगा जल कलश यात्रा, बंशीवाला मंदिर में चढ़ाया 16 तोला सोने का छत्र

विंटेज कारों, ऊंटों और घोड़ों पर निकली किन्नर समाज की गंगा जल कलश यात्रा
नागौर

दर्द भरी कहानी ‘मुस्कान’ के साथ, हौसले की उड़ान से अब नई पहचान

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.