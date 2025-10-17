एक साल पहले तैयार करना था 190 बेड का अस्पताल भवन, आज भी अधूरा

नागौर. जिला मुख्यालय के जेएलएन राजकीय जिला अस्पताल परिसर में पिछले करीब तीन साल से निर्माणाधीन 190 बेड के अस्पताल भवन का कार्य आज भी अधूरा है। ठेकेदार को इस भवन का काम जुलाई 2024 में पूरा करना था, वहां 16 महीने ऊपर होने के बावजूद काम पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते जेएलएन अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ठेकेदार जिस गति से काम कर रहा है, उसको देखते हुए इस साल काम पूरा होते नहीं दिख रहा है। निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी के अधिकारियों का कहना है कि दिसम्बर 2025 तक काम पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेएलएन अस्पताल के पीएमओ डॉ. आरके अग्रवाल ने बताया कि निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा करवाने के लिए जिला कलक्टर को पत्र लिखा है।