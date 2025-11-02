विंटेज कारों, ऊंटों और घोड़ों पर निकली गंगा जल कलश यात्रा, बंशीवाला मंदिर में चढ़ाया 16 तोला सोने का छत्र

कलश यात्रा (फूल-पत्ती का जुलूस) के दौरान किन्नर पारंपरिक परिधानों एवं सोने के आभूषणों से सजे-धजे कोई ऊंट-घोड़ों पर सवार थे तो कोई विंटेज कारों, बग्गियों एवं लग्जरी गाडिय़ों में बैठकर चल रहे थे। दो किन्नरों ने गंगा जल से भरे चांदी के कलश सिर पर धारण किए हुए थे। इस दौरान बाहर से बुलाए गए बैंड ने कलश यात्रा को चार चांद लगा दिए। बग्गियों, विंटेज कारों, ऊंटों और घोड़ों पर सवार किन्नरों की यह शोभायात्रा जब शहर के प्रमुख मार्गों से निकली तो हर तरफ देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह-जगह पुष्पवर्षा कर लोगों ने उनका स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। बंशीवाला पहुंचने पर डीडवाना से आए उद्यमी जीवण सेठ ने नागौर की गादीपति रागनी बाई व अजमेर की गादीपति सलोनी बाई का स्वागत कर आशीर्वाद लिया।