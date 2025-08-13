नागौर जिले में 25 दिन से नहीं हुई अच्छी बारिश, मुरझाने लगी फसलें

नागौर. जिले में इस बार जून व जुलाई में हुई बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई के बाद फसलों की बढ़वार भी अच्छी हुई। जिससे किसानों में अच्छे जमाने की उम्मीदें बढ़ी। अब पिछले करीब 25 दिन से जिले के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बारिश नहीं हुई है। इसके चलते फसलें जलने लगी हैं। किसानों का कहना है कि अगले चार-पांच दिन में बारिश नहीं हुई तो अकाल का साया मंडराने लग जाएगा। हालांकि इतने अंतराल से बारिश होने से उत्पादन पर असर पड़ना निश्चित है, लेकिन बारिश होने से किसानों के खाद-बीज का खर्चा निकल जाएगा और पशुओं के लिए चारा हो जाएगा।