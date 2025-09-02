Patrika LogoSwitch to English

नागौर

एटीएम काटकर चोरों ने उड़ाए 10.56 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरों पर किया स्प्रे

पुलिस गश्त पर सवाल : नागौर के निकटवर्ती गोगेलाव गांव में हाइवे की घटना

नागौर

Shyam Lal Choudhary

Sep 02, 2025

ATM loot

नागौर. शहर के निकटवर्ती गोगेलाव गांव में रविवार देर रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। कार में सवार होकर आए चोरों ने गांव के बीच नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखी करीब 10 लाख 56 हजार, 700 रुपए की नकदी चुरा ली। वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर शातिर और तकनीकी जानकारी रखने वाले थे।

जानकारी के अनुसार एटीएम के पास में दुकान करने वाला व्यक्ति ही पूरी बिल्डिंग का मालिक है, इसलिए रोज सुबह अपनी दुकान की सफाई करने के दौरान एटीएम में भी झाडू निकालता है। सोमवार सुबह जैसे ही वह अंदर झाडू निकालने गया, वहां टूटा एटीएम देखकर सरपंच व सदर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया । टीम ने एटीएम मशीन, आसपास की सतह, वाहन के टायरों के निशान और अन्य साक्ष्य एकत्र किए। इस दौरान एएसपी सुमित कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने वारदात में 5 से 6 लोगों का गिरोह शामिल होने की आशंका जताई है। घटना के दौरान एटीएम में सुरक्षा गार्ड नहीं था।

वारदात से पहले चोरों ने एटीएम के बाहर और अंदर के सीसीटीवी कैमरों पर लाल रंग का स्प्रे किया। इससे कैमरे फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सकें।

22 मिनट में वारदात को दिया अंजाम

सूत्रों के अनुसार चोर सफेद रंग की कार में रात को गोगेलाव गांव के बस स्टैण्ड के निकट लगे एटीएम पर पहुंचे। वारदात रात 2.51 से लेकर 3.13 बजे के बीच की है। केवल 22 मिनट में चोर गैस कटर से एटीएम को काटकर राशि चुराकर फरार हो गए। वारदात से पहले चोरों ने एटीएम के बाहर और अंदर के सीसीटीवी कैमरों पर लाल रंग का स्प्रे किया। इससे कैमरे फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सकें।

क्षेत्र में दहशत और सुरक्षा पर सवाल

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय के साथ आक्रोश का माहौल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि नेशनल हाइवे पर स्थित बैंक एटीएम की सुरक्षा इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। जेठाराम तांडी ने पत्रिका को बताया कि तीन साल पहले उसके घर में भी करीब 20 लाख की चोरी हुई थी, पुलिस आज तक नहीं चोरी नहीं खोल पाई है। गोगेलाव नागौर शहर से मात्र छह किलोमीटर दूर है इसके बावजूद पुलिस गश्त नहीं होती।

कम्पनी के वकील ने दर्ज कराया मामला

एसबीआई के एटीएम का रखरखाव करने वाली कम्पनी हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वकील विकास सोनी ने सदर थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि एटीएम में 10 लाख 58 हजार रुपए थे, जिसमें से 10 लाख, 67 हजार, 700 रुपए चोरी हुए, जबकि 1300 रुपए मशीन से रिकवर हो गए।

Published on:

02 Sept 2025 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / एटीएम काटकर चोरों ने उड़ाए 10.56 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरों पर किया स्प्रे

