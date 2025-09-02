एटीएम काटकर चोरों ने उड़ाए 10.56 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरों पर किया स्प्रे

जानकारी के अनुसार एटीएम के पास में दुकान करने वाला व्यक्ति ही पूरी बिल्डिंग का मालिक है, इसलिए रोज सुबह अपनी दुकान की सफाई करने के दौरान एटीएम में भी झाडू निकालता है। सोमवार सुबह जैसे ही वह अंदर झाडू निकालने गया, वहां टूटा एटीएम देखकर सरपंच व सदर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया । टीम ने एटीएम मशीन, आसपास की सतह, वाहन के टायरों के निशान और अन्य साक्ष्य एकत्र किए। इस दौरान एएसपी सुमित कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने वारदात में 5 से 6 लोगों का गिरोह शामिल होने की आशंका जताई है। घटना के दौरान एटीएम में सुरक्षा गार्ड नहीं था।