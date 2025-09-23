जिला मुख्यालय सहित गांवों तक चोरों ने मचाया शोर, जगह-जगह चोरियां

जिले के सदर थाना क्षेत्र के जिंदास गांव में गत 23 जुलाई की रात को तीन घरों में चोरों ने सेंध मारकर करीब 75 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर एवं नगदी चुरा ली। घटना के 8 दिन तक चोरी का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीण बड़ी संख्या में कलक्ट्रेट पहुंचे तथा प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण 10 अगस्त को सांसद हनुमान बेनीवाल से मिले। जिस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहाकि जिले में चोरी के कई मामलों में पुलिस की ओर से खुलासा नहीं करने व बिना ठोस अनुसंधान के ही चोरी के मामलों में एफआर लगा देने से चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सांसद ने पुलिस अधीक्षक से भी बात कर विशेष टीम का गठन करके तकनीकी विश्लेषण करवाते हुए इस चोरी का खुलासा करवाने सहित चोरी के खुलासे से वंचित अन्य मामलों में भी थाने वार वस्तुस्थिति तलब करके उनका खुलासा करवाने को कहा। इसी प्रकार करीब डेढ़ साल पहले मूण्डवा थाना क्षेत्र के रावों की ढाणी में हुई 40 लाख रुपए की चोरी का भी आज तक खुलासा नहीं हुआ।