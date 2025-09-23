Patrika LogoSwitch to English

नागौर

जिला मुख्यालय सहित गांवों तक चोरों ने मचाया शोर, जगह-जगह चोरियां

पुलिस का ढुलमुल रवैया कर रहा चोरों के हौसले बुलंद, कालड़ी गांव में करीब 40 लाख के सोने के जेवर चुराए तो हाउसिंग बोर्ड में पांच लाख की चोरी

नागौर

Shyam Lal Choudhary

Sep 23, 2025

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई चोरी के बारे में बताती महिला
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई चोरी के बारे में बताती महिला

नागौर. जिले के नागौर सर्किल के थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं ने लोगों की नींद उड़ा दी है। पुलिस के ढुलमुल रवैये से चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दिनदहाड़े चोरियां करने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में नागौर शहर सहित खींवसर व श्रीबालाजी थाना क्षेत्र में चोरों ने पांच घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर 60 तोला से अधिक सोने सहित चांदी के जेवरात एवं नकदी चोरी कर ली। खींवसर शहर में चोरी की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस थाने में प्रदर्शन भी किया। हालांकि पुलिस अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों जगह-जगह हुई चोरी की घटनाओं का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है।

कालड़ी में बहन-बेटियों के 40 तोला सोने के जेवर चोरी, पीडि़त बोला - बर्बाद हो गया

जिले के श्रीबालाजी थाना क्षेत्र के कालड़ी गांव में रविवार रात को चोरों ने एक मकान में घुसकर करीब 40 तोला सोने के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के दौरान एक महिला व बच्ची घर के बरामदे में सो रही थी, चोर घर के पीछे बने बाथरूम पर चढकऱ सीढिय़ों से घर में घुसे और पिंजरे पर रखी चाबियों से कमरे व अलमारी के ताले खोलकर सोने के जेवर चोरी कर लिए। मकान मालिक रेवंतराम ने बताया कि चोरों ने चांदी के जेवर और आर्टिफिशियल जेवर वहीं छोड़ दिए। इससे ऐसा लग रहा है कि चोरी करने वाला व्यक्ति घर के बारे में पूरी जानकारी रखता है। रेवंतराम ने बताया कि घर में उसकी बहन-बेटियों का गहना रखा हुआ था, जिसके चोरी होने से वह बर्बाद हो गया।

ये गहने हुए चोरी

कालडी निवासी रेवंतराम जाट ने श्रीबालाजी थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि चोरों ने उसके घर से चोरों ने 10 तोला सोने के जोडी गलपटा, 5 तोला सोने के 2 जोडीरखडी सेट, 2 तोला सोने का एक जोड़ी बोर व साथ में टिडी पलका, डेढ़ तोला की एक जोड़ी कानों का झुमरा, साढ़े तीन तोला की 3 जोडी मंगलसूत्र, डेढ़ तोला की 4 जोड़ी अंगूठियां, दो तोला का 15 सेट फूलड़ा, 5 तोला का 2 बाजूबंध, दो तोला का एक नेकलेस, 5 तोला की एक जोड़ी आड, सहित अन्य सोने के आभूषण घर की अलमारी से चोरी कर ले गए। सुबह जब उसकी पत्नी परमा देवी ने अन्दर देखा तो पता चला कि पिंजरे के ऊपर रखी चाबी नहीं है। अन्दर कमरा देखा तो खुला हुआ था, जिसको परमा देवी ने ताला लगाया था। अन्दर अलमारी भी खुली मिली और सामान बिखरा हुआ था। रेवंतराम ने बताया कि वह बीकानेर के सतासर में पेट्रोल पम्प पर काम करता है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना का जायजा लिया।

हाउसिंग बोर्ड में सूने मकान से लाखों के जेवर चोरी

बालवा रोड स्थित आवासीय कॉलोनी में सोमवार को दिनदहाड़े चोरों ने ताले तोडकऱ सोने के गहने व नकदी चुरा ली। कॉलोनी के सेक्टर एक निवासी गुलाब सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय कॉलोनी में मकान संख्या 106 में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में उसके घर पर कोई नहीं था, उस दौरान घर का ताला तोडकर चोरों ने घर में चोरी कर ली। घर वाले सभी देशनोक माताजी के दर्शन करने के गए हुए थे, जब वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। घर में सामान चेक करने पर अलमारी में रखा एक सोने का लोकेट, सोने की रखड़ी, तीन जोड़ी पायजेब के साथ गुलक को तोडकर व पास में रखे करीब 18000 रुपए गायब मिला। घर में शेष सामान यथावत मिला।

ग्रामीणों की सूचना पर सलेऊ पहुंची पुलिस

खिडक़ी चोरी कर ले जाते दो पकड़े

सलेऊ से हाउसिंग बोर्ड होते हुए शहर की तरफ जाते समय रविन्द्रसिंह ने देखा कि तीन जने मोटरसाइकिल पर खिडक़ी ले जा रहे हैं। उन्हें शक हुआ तो गाड़ी रोककर पूछताछ की, जिस पर दो जने भाग गए, जबकि एक को पकड़ लिया। थोड़ी देर में मौके पर हाउसिंग बोर्ड कॉलेनी व सलेऊ गांव से काफी लोग मौके पर एकत्र हो गए और अन्य चोरों की तलाश की, जिस पर एक और झाडिय़ों में छुपा हुआ मिल गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहूंची, जिसके बाद लोगों ने दोनों चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया।

गत दिनों शहर के इंदिरा कॉलोनी में हुई चोरी

नागौर की बड़ी चोरियां, जिनका आज नहीं हुआ खुलासा

जिले के सदर थाना क्षेत्र के जिंदास गांव में गत 23 जुलाई की रात को तीन घरों में चोरों ने सेंध मारकर करीब 75 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर एवं नगदी चुरा ली। घटना के 8 दिन तक चोरी का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीण बड़ी संख्या में कलक्ट्रेट पहुंचे तथा प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण 10 अगस्त को सांसद हनुमान बेनीवाल से मिले। जिस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहाकि जिले में चोरी के कई मामलों में पुलिस की ओर से खुलासा नहीं करने व बिना ठोस अनुसंधान के ही चोरी के मामलों में एफआर लगा देने से चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सांसद ने पुलिस अधीक्षक से भी बात कर विशेष टीम का गठन करके तकनीकी विश्लेषण करवाते हुए इस चोरी का खुलासा करवाने सहित चोरी के खुलासे से वंचित अन्य मामलों में भी थाने वार वस्तुस्थिति तलब करके उनका खुलासा करवाने को कहा। इसी प्रकार करीब डेढ़ साल पहले मूण्डवा थाना क्षेत्र के रावों की ढाणी में हुई 40 लाख रुपए की चोरी का भी आज तक खुलासा नहीं हुआ।

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ज्यादातर मकान खाली, इसलिए हो रही चोरियां

बालवा रोड स्थित आवासीय कॉलोनी में ज्यादातर मकान खाली और सूने हैं, चोर इसी का फायदा उठा रहे हैं। आज मैंने कॉलोनी का विजिट किया है, अब यहां गश्त बढ़ाएंगे और संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

- वेदपाल शिवरान, थानाधिकारी, कोतवाली थाना

23 Sept 2025

23 Sept 2025 10:51 am

नागौर

