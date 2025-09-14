प्रतियोगिता का युग है, युवा सोच-समझकर आगे बढ़ें

नागौर. ताऊसर रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले माली (सैनी) समाज छात्रावास में शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का सम्मान किया गया। समाज अध्यक्ष कृपाराम देवड़ा ने कहा कि मंत्री के विवेकपूर्ण निर्णयों से समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर माली सैनी कर्मचारी विकास संस्थान, नागौर के अध्यक्ष आनंदसिंह कच्छावा ने छात्रावास की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मंत्री गहलोत का स्मृति चिह्न भेंट कर अभिनंदन किया ।