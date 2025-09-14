प्रतियोगिता का युग है, युवा सोच-समझकर आगे बढ़ें

ज्योतिबा फुले माली (सैनी) समाज छात्रावास में सम्मान समारोह
नागौर. ताऊसर रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले माली (सैनी) समाज छात्रावास में शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का सम्मान किया गया। समाज अध्यक्ष कृपाराम देवड़ा ने कहा कि मंत्री के विवेकपूर्ण निर्णयों से समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर माली सैनी कर्मचारी विकास संस्थान, नागौर के अध्यक्ष आनंदसिंह कच्छावा ने छात्रावास की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मंत्री गहलोत का स्मृति चिह्न भेंट कर अभिनंदन किया ।
मंत्री गहलोत ने कहा कि वर्तमान प्रतियोगिता का युग है, ऐसे में युवा सोच-समझकर आगे बढ़ें। उन्होंने समाज के भामाशाहों की ओर से छात्रावास में दी गई सुविधाओं की सराहना की और यहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और मां सावित्रीबाई फुले के चरण चिह्नों पर चलकर समाज को प्रगति की राह पर ले जाने का बीड़ा युवाओं को उठाना होगा।
इस मौके पर उपाध्यक्ष देवकिशन सोलंकी, कोषाध्यक्ष कैलाश गहलोत, डायरेक्टर अर्जुन कच्छावा, कृपाराम टाक, पाबूदान सांखला, मनीराम सांखला, सचिव मनीष कच्छावा, भरत टाक, महावीर प्रसाद तंवर, ताराचंद कच्छावा सहित कार्यकारिणी सदस्य, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हरेंद्र सांखला ने किया।