इस बार सरकारी विद्यालयों की भी आएगी दीपावली, होगा रंग रोगन

ऐसा होगा स्कूलों का रंग
नागौर. इस बार सरकारी विद्यालयों की भी दीपावली आएगी। दीपावली पर सरकारी विद्यालय भवनों में न केवल रंग-रोगन होगा, बल्कि दीपावली पर लाइटिंग भी जाएगी। इसको लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत दीपावली की छुट्टियों (13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक) में ग्राम पंचायतों को विद्यालय भवन का रंग-रोगन से पूर्व तथा बाद का फोटो सहित रिपोर्ट जिला परिषद को पेश करनी होगी। खास बात यह है कि विभाग ने विद्यालय भवनों के लिए कलर कोड भी जारी किया है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को हल्के पीले रंग में पेंट किया जाएगा तथा राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को हल्के गुलाबी रंग से रंगा जाएगा। साथ ही किस कम्पनी का कलर काम लेना है, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इस पहल के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि दीपावली के अवसर पर राज्य के सरकारी स्कूलों में भी रोशनी और उत्सव का माहौल नजर आए। गौरतलब है कि जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के कुल 1118 सरकारी विद्यालय हैं।
जानिए, कहां से आएगी राशि
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम ने गत 9 अक्टूबर को इस संबंध में जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के अधीन विद्यालय भवनों में रंग-रोगन का कार्य राज्य वित्त आयोग- षष्ठम की राशि से करवाएं। निर्देश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतें अधिकतम एक लाख रुपए तक इस कार्य पर खर्च कर सकती हैं, लेकिन कलर उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए।
बजट की आएगी समस्या
विभागीय आदेश में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के अधीन राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण, रखरखाव, उन्नयन एवं पंचायती राज संस्थाओं अधीन विद्यमान भवनों का अनुरक्षण व उन्नयन कार्य अनुमत है। इसके अन्तर्गत विद्यालय भवनों में रंग-रोगन का कार्य भी कराया जा सकता है। विद्यालय भवनों का सौंदर्यीकरण, विद्यार्थियों में सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का सृजन एवं समुदाय में विद्यालय की पहचान सुदृढ़ करने की दृष्टि से यह कार्य महत्वपूर्ण है, इसलिए उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के क्रम में पंचायती राज संस्थाओं अधीन विद्यमान राजकीय विद्यालयों के भवनों में तत्काल रंग रोगन कराने निर्देश प्रदान किए गए हैं। विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन धरातल पर कई ग्राम पंचायतों के पास राज्य वित्त आयोग षष्ठम योजना की राशि नहीं है, ऐसे में वहां रंग-रोगन होना संभव नहीं होगा।
दीपावली पर लाइटिंग भी करनी होगी
शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने विभागीय अधिकारियों के लिए भी दो आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के साथ शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में दीपावली से पहले स्कूलों की साज-सज्जा और रंग-रोगन करवाना है। हालांकि इसके लिए अलग से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है, इसलिए यह कार्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थी विकास कोष से तथा प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में स्कूल कम्पोजिट ग्रांट या समसा की सेविंग से करवाने के लिए कहा गया है। निदेशक जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार 18 अक्टूबर से दीपोत्सव अवधि तक सभी विद्यालयों में लाइटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
जहां राशि होगी, वहां रंग-रोगन करवाएंगे
पंचायतीराज संस्थाओं के अधीन विद्यालय भवनों में रंग रोगन के आदेश हैं, इसके तहत जहां-जहां राशि उपलब्ध होगी, वहां के विद्यालय भवनों में रंग-रोगन करवाया जाएगा।
- रविन्द्र कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर
