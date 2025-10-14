इस बार सरकारी विद्यालयों की भी आएगी दीपावली, होगा रंग रोगन

नागौर. इस बार सरकारी विद्यालयों की भी दीपावली आएगी। दीपावली पर सरकारी विद्यालय भवनों में न केवल रंग-रोगन होगा, बल्कि दीपावली पर लाइटिंग भी जाएगी। इसको लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत दीपावली की छुट्टियों (13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक) में ग्राम पंचायतों को विद्यालय भवन का रंग-रोगन से पूर्व तथा बाद का फोटो सहित रिपोर्ट जिला परिषद को पेश करनी होगी। खास बात यह है कि विभाग ने विद्यालय भवनों के लिए कलर कोड भी जारी किया है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को हल्के पीले रंग में पेंट किया जाएगा तथा राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को हल्के गुलाबी रंग से रंगा जाएगा। साथ ही किस कम्पनी का कलर काम लेना है, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इस पहल के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि दीपावली के अवसर पर राज्य के सरकारी स्कूलों में भी रोशनी और उत्सव का माहौल नजर आए। गौरतलब है कि जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के कुल 1118 सरकारी विद्यालय हैं।