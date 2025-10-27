ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मी ने कहा – हमें हिकारत भरी नजरों से न देखें, हम भी मनुष्य हैं

संयुक्त राष्ट्र में एशिया-प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली ट्रांसजेंडर लक्ष्मी ने कहा कि आए दिन जगह-जगह उत्पात मचाने वाले नकली किन्नरों को लेकर कहा कि वो हमारी परम्पराओं से बाहर हैं, वे असली किन्नरों व गद्दीपति किन्नरों की धन-दौलत हथियाना चाहते हैं। लक्ष्मी ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी ज्यादा है, इसलिए लोग नकली किन्नर बन रहे हैं। हमारे चेहरे का, हमारे आंचल की आड़ लेकर वो हम पर ही वार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप बच कर रहें। उनके खिलाफ कार्रवाई की बात पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हम केवल आशीर्वाद दे सकते हैं, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान व मध्य प्रदेश की सरकार के साथ प्रधानमंत्री से उनकी यह मांग है कि जो लोग किन्नर समाज को परेशान कर रहे हैं, बेमतलब हमें बदनाम कर रहे हैं और हमारे व्यक्तित्व को धूमिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान बरकरार रहे और जो अवांछित लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।