ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मी ने कहा – हमें हिकारत भरी नजरों से न देखें, हम भी मनुष्य हैं

किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी
नागौर.‘हमें हिकारत भरी नजरों से न देखें, हम भी उतने ही मनुष्य हैं, जितने आप हैं, प्रभु श्री राम ने भी हमसे नजरें नहीं फेरी। फिर मनुष्य होकर हम मनुष्य जाति में एक-दूसरे से नफरत क्यों करें। हम सबको साथ लेकर चलें, यही मेरी कामना है।’ यह बात रविवार को ‘लक्ष्मी’ नाम से प्रसिद्ध किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने नागौर में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कही।
नागौर की गादीपति रागनी बाई के नेतृत्व में नागौर जिला मुख्यालय पर आयोजित हो रहे किन्नर समाज के दस दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में भाग लेने के लिए रविवार शाम तक सैकड़ों किन्नर पहुंच गए, वहीं देश के विभिन्न गद्दी नसीन किन्नरों का पहुंचना जारी है।
बेरोजगारी ज्यादा, इसलिए लोग बन रहे नकली किन्नर
संयुक्त राष्ट्र में एशिया-प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली ट्रांसजेंडर लक्ष्मी ने कहा कि आए दिन जगह-जगह उत्पात मचाने वाले नकली किन्नरों को लेकर कहा कि वो हमारी परम्पराओं से बाहर हैं, वे असली किन्नरों व गद्दीपति किन्नरों की धन-दौलत हथियाना चाहते हैं। लक्ष्मी ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी ज्यादा है, इसलिए लोग नकली किन्नर बन रहे हैं। हमारे चेहरे का, हमारे आंचल की आड़ लेकर वो हम पर ही वार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप बच कर रहें। उनके खिलाफ कार्रवाई की बात पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हम केवल आशीर्वाद दे सकते हैं, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान व मध्य प्रदेश की सरकार के साथ प्रधानमंत्री से उनकी यह मांग है कि जो लोग किन्नर समाज को परेशान कर रहे हैं, बेमतलब हमें बदनाम कर रहे हैं और हमारे व्यक्तित्व को धूमिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान बरकरार रहे और जो अवांछित लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
हमारे बारे में भी सोचे सरकार
किन्नर समाज की मांगों के सवाल पर ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली लक्ष्मी ने कहा कि हमारी सरकार से कई मांगें हैं, इसमें प्रमुख रूप से हमारे लिए हाउसिंग की सुविधा हो, सिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल बनने चाहिए। किन्नर समाज के लिए हर शहर में अलग से श्मशान भूमि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी परम्पराएं अलग हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए सरकार सोचे।
नागौर पहुंचने पर भव्य स्वागत
किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नागौर पहुंचने पर नागौर की गादीपति रागनी बाई के नेतृत्व में अजमेर की गद्दीपति सलोनी बाई सहित अन्य किन्नरों ने भव्य स्वागत किया। लक्ष्मी ने भी नागौर में आयोजित हो रहे महासम्मेलन की सराहना की। इस मौके पर रागनी बाई ने बताया कि 26 अक्टूबर को होने वाली खिचड़ी तुलाई की रस्म अब सोमवार को होगी। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह कलश पूजन के साथ शुभ कार्यों का शुभारम्भ होगा। इसके बाद दोपहर में खिचड़ी तुलाई की रस्म के साथ किन्नर समाज के पंचों व मेहमानों को खिचड़ी परोसी जाएगी।
