नए शिक्षा सत्र के दो माह बीते, पांचवीं तक के बच्चों को नहीं मिली पुस्तकें

एक सरकारी शिक्षक ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से वर्क बुक और किताबों के ऑनलाइन लिंक भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि डाउनलोड करके प्रिंट निकालकर पढ़ाओ। अब उच्चाधिकारियों को कौन समझाए कि सरकारी स्कूलों में यदि इतनी सुविधा होती तो बात क्या थी। इस बार भी अब तक किताबें मिली नहीं और संस्था प्रधानों को लिंक भेजे जा रहे हैं। एक-दो प्रिंट निकालने हो तो अलग बात है, लेकिन हर बच्चे के लिए प्रिंट कैसे निकालें।