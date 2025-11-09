Rajasthan: दोस्त ने गिफ्ट में दिया मकान, 3 पीढ़ियों से थी अनूठी दोस्ती, मुंबई से आकर करवाया गृह प्रवेश

Nagaur News: सामाजिक सरोकार और अपनापन की मिसाल पेश करते ग्राम खिंयाला के एक परिवार ने अपना पैतृक आवास पड़ोसी को भेंट किया। नागौर के खिंयाला निवासी बंशीलाल असावा के पुत्र द्वारकाप्रसाद असावा, पौत्र पवन व प्रपौत्र आयुष व्यवसाय के सिलसिले में वर्तमान में मुंबई में रहते हैं।