राजस्थान में दूध उत्पादन में सीकर नंबर 1: जानें किस स्थान पर है जयपुर, नागौर-जोधपुर, पढ़ें जिलेवार खास रिपोर्ट

बात चाहे नागौर जिले की हो या फिर पूरे प्रदेश की, कुल उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा स्थानीय भैंसों का है। नागौर जिले में जहां हर वर्ष 6,07,105 टन दूध उत्पादन हो रहा है, वहीं प्रदेश में 96,87,921 टन दूध का उत्पादन स्थानीय भैंसों से हो रहा है। भैंस जिले में पारंपरिक पशुपालन की प्रमुख आधार रही है, जो किसानों की आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

