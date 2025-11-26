Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

राजस्थान में दूध उत्पादन में सीकर नंबर 1: जानें किस स्थान पर है जयपुर, नागौर-जोधपुर, पढ़ें जिलेवार खास रिपोर्ट

Rajasthan Milk Production: राजस्थान में दूध उत्पादन में सीकर जिला नंबर 1 पर है। जानिए किस स्थान पर है जयपुर, नागौर और जोधपुर। पढ़ें खास रिपोर्ट-

3 min read
Google source verification

नागौर

image

Santosh Trivedi

Nov 26, 2025

Which district is number one in milk production in Rajasthan, Read the special report

Photo- Patrika

Rajasthan Milk Production: कृषि के बाद नागौर जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या पशुपालन व्यवसाय पर निर्भर है। पशुपालन विभाग राजस्थान की ओर से जारी अनुमानित प्रमुख पशु उत्पाद वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार नागौर जिले का दुग्ध उत्पादन प्रदेश में 7वें स्थान पर है जो एक मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

जिले में विभिन्न नस्लों की गाय-भैंस और बकरियों से कुल 14 लाख 30 हजार 785 टन दूध हर वर्ष उत्पादन किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में दूध उत्पादन में स्वदेशी और गैर-वर्णित (नॉन डिस्क्रिप्ट) नस्लों का बड़ा योगदान है। वहीं सबसे अधिक दूध उत्पादन स्थानीय भैंसों से हो रहा है।

नागौर जिले में पशु वार दूध उत्पादन

पशु वर्गअनुमानित दुधारू पशुऔसत दैनिक उत्पादन (किलोग्राम)वार्षिक उत्पादन (टन)
क्रॉस ब्रीड35,4209.2261,19,600
स्थानीय गाय1,05,6466.7292,60,188
नॉन डिस्क्रिप्ट गाय35,0806.42582,495
स्थानीय भैंस1,98,5698.3546,07,105
नॉन डिस्क्रिप्ट भैंस64,2616.9541,63,563
बकरी5,86,3140.9221,97,834
कुल उत्पादन14,30,785 टन

राजस्थान में दूध उत्पादन

रैंकजिलादूध उत्पादन (टन)
1सीकर34,43,404
2जयपुर23,80,665
3बीकानेर22,40,308
4जोधपुर22,07,670
5बाड़मेर17,24,346
6अलवर16,51,149
7नागौर14,30,785
8अजमेर13,09,540
9उदयपुर12,44,187
10दौसा12,39,290
11भीलवाड़ा11,92,292
12जालोर10,81,570
13झुंझुनूं10,78,064
14भरतपुर9,46,493
15हनुमानगढ़9,04,497
16श्रीगंगानगर8,49,682
17चूरू7,99,750
18जैसलमेर7,51,397
19टोंक7,25,536
20बांसवाड़ा6,64,000
21पाली6,32,587
22धौलपुर6,31,181
23बारां6,21,420
24कोटा6,18,821
25झालावाड़6,09,032
26सवाई माधोपुर6,04,131
27डूंगरपुर6,04,697
28राजसमंद5,70,636
29बूंदी5,20,538
30चित्तौड़गढ़5,05,685
31करौली4,28,339
32प्रतापगढ़2,79,980
33सिरोही2,41,329

भैंसों का दूध उत्पादन सबसे अधिक

बात चाहे नागौर जिले की हो या फिर पूरे प्रदेश की, कुल उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा स्थानीय भैंसों का है। नागौर जिले में जहां हर वर्ष 6,07,105 टन दूध उत्पादन हो रहा है, वहीं प्रदेश में 96,87,921 टन दूध का उत्पादन स्थानीय भैंसों से हो रहा है। भैंस जिले में पारंपरिक पशुपालन की प्रमुख आधार रही है, जो किसानों की आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

बकरियों का भी बड़ा योगदान

जिले में 5.86 लाख से अधिक बकरियों से साल में लगभग 1,97,834 टन दूध उत्पादन दर्ज किया गया, जो दर्शाता है कि जिले में बकरी पालन भी मज़बूती से बढ़ रहा है। दूध उत्पादन में भी बकरियों का योगदान है।

गायों का संयुक्त उत्पादन 462 हजार टन के पार

रिपोर्ट के अनुसार जिले में क्रॉस ब्रीड, स्वदेशी और नॉन डिस्क्रिप्ट गायों से कुल 4,62 लाख टन दूध उत्पादन हुआ। इनमें क्रॉस ब्रीड गायों का औसत दूध उत्पादन प्रति दिन सबसे अधिक (9.226 किलो) रहा।

उत्पादन बढ़ा तो प्लांट की क्षमता एक लाख लीटर की तैयारी

नागौर जिला मुख्यालय के सरस डेयरी का वर्तमान में जो प्लांट संचालित है, उसकी क्षमता एक लाख लीटर करने की दिशा में काम हो रहा है। डेयरी के मार्केटिंग प्रभारी पवन पारीक ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत नागौर के प्लांट की स्टोरेज क्षमता एक लाख लीटर करने के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

सरकार ने इसके लिए 4 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी, जिसके तहत राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से बजट जारी किया जाएगा। प्लांट की क्षमता बढ़ने से जिले में दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी और पशुपालकों से दूध की खरीद भी ज्यादा की जा सकेगी। गौरतलब है कि वर्तमान में प्लांट की क्षमता 50 हजार लीटर है।

राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभाव

पशुपालकों को दिए जा रहे प्रशिक्षण, नस्ल-सुधार कार्यक्रम, चारे की उपलब्धता और पशु स्वास्थ्य सेवाओं ने जिले के उत्पादन को मजबूत बनाया है। नागौर में पशुधन का आधार बढ़ रहा है और किसान परंपरागत खेती के साथ पशुपालन को भी प्रमुख आय स्रोत के रूप में अपना रहे हैं।

  • डाॅ. मूलाराम जांगू, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, नागौर

ये भी पढ़ें

Laden Gang: राजस्थान पुलिस की लादेन गैंग पर बड़ी कार्रवाई: 17 बदमाश गिरफ्तार, वाहन पर लगा था MLA स्टिकर
अलवर
laden gang car

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 05:15 pm

Published on:

26 Nov 2025 04:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / राजस्थान में दूध उत्पादन में सीकर नंबर 1: जानें किस स्थान पर है जयपुर, नागौर-जोधपुर, पढ़ें जिलेवार खास रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अमरपुरा में पाटोत्सव 30 से, सजा विशाल भक्ति मंडप

nagaur nagaur news
नागौर

विवाह पंचमी के उत्सव में उल्लास, भक्ति की बयार

nagaur nagaur news
नागौर

नागौर जिले में दौड़ रही कंडम बाल वाहिनियां, आए दिन हो रहे हादसे

bal vahini
नागौर

शादी की खुशियां मातम में बदली; बहन की शादी के एक दिन पहले भाई की मौत, परिवार में मचा कोहराम

नागौर

Nagaur patrika…नगरपरिषद की नजऱ से ओझल हुआ शहर का सबसे पुराना ग्रीन ज़ोन

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.