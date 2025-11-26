Laden Gang: राजस्थान पुलिस की लादेन गैंग पर बड़ी कार्रवाई: 17 बदमाश गिरफ्तार, वाहन पर लगा था MLA स्टिकर

गिरफ्तार बदमाशों में फतेहपुर बानसूर निवासी वीरसिंह, मुगलपुर बानसूर निवासी रोहिताश गुर्जर, हसियावास निवासी सतीश गुर्जर, कोटपूतली निवासी अभय सिंह, भैंसलाना निवासी आशीष शेखावत, डाबला रोड निवासी जितेंद्र सैनी, पुतली निवासी बालकृष्ण उर्फ बिल्लू, पनियाला निवासी शेरसिंह रावत, कंवरपुरा निवासी गोलू सिंघल, आसियावास निवासी महेन्द्र गुर्जर, छावड़ी निवासी सुंदरलाल, योगेश गुर्जर, रोगड़ा अकबरपुर निवासी सचिन, सवाई माधोपुर निवासी गणपत, बलेश्वर पाटन सीकर निवासी फतेह सिंह उर्फ लक्की, जयपुर निवासी आशुतोष यादव व रणदीप यादव शामिल हैं।