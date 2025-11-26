Laden Gang: राजस्थान पुलिस की लादेन गैंग पर बड़ी कार्रवाई: 17 बदमाश गिरफ्तार, वाहन पर लगा था MLA स्टिकर

Patrika LogoSwitch to English

Laden Gang: राजस्थान पुलिस की लादेन गैंग पर बड़ी कार्रवाई: 17 बदमाश गिरफ्तार, वाहन पर लगा था MLA स्टिकर

Laden Gang: राजस्थान पुलिस ने लादेन गैंग के 17 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 वाहन जब्त किए हैं। इनमें से एक वाहन पर अवैध MLA स्टिकर भी लगा मिला।

अलवर

image

Santosh Trivedi

Nov 26, 2025

laden gang car

Photo- Patrika

Laden Gang: बहरोड़। कोटपूतली–बहरोड़ जिला पुलिस ने गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन के सक्रिय होने की सूचना पर ए श्रेणी की नाकाबंदी करते हुए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने लादेन गैंग के 17 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 वाहन जब्त किए हैं। इनमें से एक वाहन पर अवैध एमएलए स्टिकर भी लगा मिला।

एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि सूचना मिली थी कि गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन अपने साथियों के साथ पहाड़ी गांव में मौजूद है। इसके बाद पुलिस की कई टीमों ने गांव के रास्तों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू की। इसी दौरान 7 वाहन जब्त किए गए और 17 बदमाश पकड़े गए।

गिरफ्तार बदमाशों में फतेहपुर बानसूर निवासी वीरसिंह, मुगलपुर बानसूर निवासी रोहिताश गुर्जर, हसियावास निवासी सतीश गुर्जर, कोटपूतली निवासी अभय सिंह, भैंसलाना निवासी आशीष शेखावत, डाबला रोड निवासी जितेंद्र सैनी, पुतली निवासी बालकृष्ण उर्फ बिल्लू, पनियाला निवासी शेरसिंह रावत, कंवरपुरा निवासी गोलू सिंघल, आसियावास निवासी महेन्द्र गुर्जर, छावड़ी निवासी सुंदरलाल, योगेश गुर्जर, रोगड़ा अकबरपुर निवासी सचिन, सवाई माधोपुर निवासी गणपत, बलेश्वर पाटन सीकर निवासी फतेह सिंह उर्फ लक्की, जयपुर निवासी आशुतोष यादव व रणदीप यादव शामिल हैं।

खेतों में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला गैंगस्टर लादेन

पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन भी खंगाल रही है, जिनमें कोई संदिग्ध सामग्री मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रविवार–सोमवार रात पुलिस ने गैंगस्टर लादेन को पकड़ने के लिए उसके ठिकानों पर दबिशें शुरू कीं। लेकिन पुलिस को आता देख वह खेतों में अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

गैंग को फॉलो करने वालों पर होगी कार्रवाई

एसपी बिश्नोई ने कहा कि जो भी व्यक्ति किसी गैंगस्टर या बदमाश के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो, लाइक, कमेंट करता है या उनकी फोटो-वीडियो शेयर करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही वाहनों पर एमएलए, सांसद स्टिकर, अथवा लाल-नीली बत्ती का अवैध उपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी।

दबिश के दौरान एसपी देवेंद्र बिश्नोई, बहरोड़ डीएसपी सचिन शर्मा, सदर थानाधिकारी दिनेश मीणा सहित क्यूआरटी, डीएसटी व पुलिस जवान मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

