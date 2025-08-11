सोनेली में महिला जली, पीडि़ता व परिजनों के अलग-अलग बयान, जोधपुर में चल रहा उपचार

जानकारी के अनुसार पीडि़त महिला भंवरीदेवी (50) ने अस्पताल में प्राथमिक उपचार व रेफर करने के दौरान बताया कि वह शनिवार की रात को अपने घर में सो रही थी। रात को उसके ही रिश्तेदार आए और उसका मुंह बंद कर उठा ले गए और जला दिया। इसके बाद वे भाग गए। महिला ने कुछ रिश्तेदारों के नाम भी लिए। वहीं पति रिद्धकरण नायक व उसके बेटों ने बताया कि भंवरीदेवी को जलता देख उन्होंने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग नहीं बुझी तो रजाई डालकर बुझाई। आग लगाने वाले कौन थे, इसकी जानकारी नहीं है। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में नजदीकी डेह हॉस्पिटल लेकर गए, जहां स्थिति गंभीर होने पर नागौर जेएलएन अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद भंवरीदेवी को जोधपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि महिला 80 प्रतिशत तक जल गई है, जोधपुर में उसका उपचार चल रहा है।