Rajasthan : जवान बेटे की मौत के बाद घर में पसरा मातम, नवविवाहिता बेसुध, दो दिन पहले ही आया था गांव

हत्याकांड की घटना के समय श्रवणराम अपने चार-पांच दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए रेस्तरां के सामने खड़ा था। तभी वहां एक कार आई। उसमें से चार युवक निकले और श्रवणराम के दोस्तों से कहासुनी करने लगे। बीच-बचाव के लिए आगे आए श्रवणराम पर अचानक हमलावरों ने कार चढ़ा दी। श्रवणराम तथा उसका एक साथी नीचे गिर गए। हमलावर कार को पीछे लेकर फिर तेजी से उसके ऊपर चढ़ाते हुए भाग निकले। घायल अवस्था में श्रवणराम को जयपुर के हाथोज स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।