Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Rajasthan : जवान बेटे की मौत के बाद घर में पसरा मातम, नवविवाहिता बेसुध, दो दिन पहले ही आया था गांव

चौसला रेस्तरां के सामने मामूली विवाद में जयपुर-रेनवाल बाइपास पर चौसला निवासी श्रवणराम बोदलिया की बेरहमी से हत्या के बाद परिवार का हाल बेहाल है।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

kamlesh sharma

Nov 09, 2025

श्रवणराम (फोटो- पत्रिका)

नागौर। चौसला रेस्तरां के सामने मामूली विवाद में जयपुर-रेनवाल बाइपास पर चौसला निवासी श्रवणराम बोदलिया की बेरहमी से हत्या के बाद परिवार का हाल बेहाल है। इस दर्दनाक घटना ने उसकी नवविवाहिता पत्नी सुनीता की जिंदगी में अंधेरा छा गया। सुनीता और श्रवणराम की शादी इसी साल छह अप्रैल को हुई थी। दोनों ने खुशहाल जीवन के सपने देखे थे, लेकिन अचानक आई इस घटना ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। सुनीता का रो-रोकर बुरा हाल है, वह बार-बार अचेत हो जाती है।

रेस्तरां के सामने विवाद

हत्याकांड की घटना के समय श्रवणराम अपने चार-पांच दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए रेस्तरां के सामने खड़ा था। तभी वहां एक कार आई। उसमें से चार युवक निकले और श्रवणराम के दोस्तों से कहासुनी करने लगे। बीच-बचाव के लिए आगे आए श्रवणराम पर अचानक हमलावरों ने कार चढ़ा दी। श्रवणराम तथा उसका एक साथी नीचे गिर गए। हमलावर कार को पीछे लेकर फिर तेजी से उसके ऊपर चढ़ाते हुए भाग निकले। घायल अवस्था में श्रवणराम को जयपुर के हाथोज स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मैसूर में करता था काम

श्रवणराम वर्ष 2007 से मैसूर (कर्नाटक) में मर्चेंट नेवी में कार्यरत था। पहले वह समुद्री जहाजों की मरम्मत और गोताखोरी का काम करता था। पिछले कुछ वर्षों से वह ठेके पर क्षतिग्रस्त जहाजों की मरम्मत का काम करवाता था। अच्छी आय होने के कारण वह अक्सर विमान से गांव आता-जाता था। डबल मंजिला मकान बनवाया और छह महीने पहले ही नई कार खरीदी थी।

दो दिन पहले ही आया था गांव

दो दिन पूर्व ही वह मैसूर से अपने मामा-ससुर के लड़के की शादी में शामिल होने गांव आया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जवान बेटे की मौत की खबर से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। नवविवाहिता सुनीता बिलख-बिलख कर बेहोश हो जाती है। यह दृश्य देखकर हर किसी का दिल पसीज रहा है।

बड़ा भाई करता है खेती

श्रवणराम का बड़ा भाई रामदेव गांव में पुश्तैनी जमीन पर खेती-बाड़ी करता है। वृद्ध माता-पिता घर पर रहते हैं। घटना की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और घर पर संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार के भाई रामनिवास और धारासिंह ने बताया कि घर का अधिकांश जिम्मा श्रवणराम पर था। उसके जाने से परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

ये भी पढ़ें

जयपुर: तीन ठग… एक कार्ड चुराता, दूसरा पिन नंबर देखता, तीसरा रुपए निकालता, तीन आरोपी गिरफ्तार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 03:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan : जवान बेटे की मौत के बाद घर में पसरा मातम, नवविवाहिता बेसुध, दो दिन पहले ही आया था गांव

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकार खुद तोड़ रही अपने ही नियम, सरकारी वाहनों का न बीमा, न फिटनेस

कलक्टर की कार का न बीमा, न फिटनेस
नागौर

Rajasthan: दोस्त ने गिफ्ट में दिया मकान, 3 पीढ़ियों से थी अनूठी दोस्ती, मुंबई से आकर करवाया गृह प्रवेश

नागौर

मेड़ता से जीरा सीधे निर्यात, मिडिल चेन खत्म होगी

nagaur nagaur news
नागौर

होटलों और ढाबों की आड़ में देह व्यापार, 5 महिलाएं, 4 पुरुष गिरफ्तार

nagaur nagaur news
नागौर

वायरल और चिकनगुनिया का कहर: अस्पताल की ओपीडी में कतारें, मरीज बेहाल

nagaaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.