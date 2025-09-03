बचेगा 13 किमी. का फेरा, MP के 2 जिलों को जोड़ने के लिए बनेगी ‘पक्की सड़क’

MP News: लंबे इंतज़ार के बाद उज्जैन और रतलाम ज़िले के ग्रामीणों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 6.2 किलोमीटर लंबा रुनीजा-सिमलावदा मार्ग अब जल्द ही पक्का बनेगा। इस सड़क का निर्माण कार्य पॉवर विंड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जावरा प्रा. लि. को सौंपा गया है।
रुनीजा सिमलावदा के 6.2 किमी की सड़क को लेकर क्षेत्र की जनता व किसानो द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही थी। जिसको लेकर वडनगर के विधायक जितेन्द्र सिह पण्ड्या , जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर अंतर सिह देवड़ा व रतलाम ग्रामीण के विधायक मथुरालाल डामर व दोनो जिलो के जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री को कई बार ज्ञापन दे कर सड़क निर्माण की मांग की जाती रही। जिसके फलस्वरूप 2024 मे इस सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई। टेंडर प्रकिया में 8 फर्म ने डाला था। एक टेंडर रिजेक्ट हुआ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वुक्त मार्ग के टेंडर प्रकिया इसी माह मे शुरू की गई थी।
इस मार्ग की स्वीकृति अगस्त 2024 में 5.66 करोड़ रुपये की लागत से दी गई थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण निर्माण कार्य अटक गया था। हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पूरी हुई निविदा प्रक्रिया में कुल आठ फर्मों ने टेंडर डाले, जिनमें से एक निरस्त कर दिया गया। अंतत: पॉवर विंड कंपनी ने सबसे कम राशि 4 करोड़ 75 लाख 64 हजार रुपये का प्रस्ताव देकर यह काम अपने नाम किया।
गांव से गांव जोड़ने वाली इस सड़क से करीब 500 किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक लोगों को 13 किलोमीटर घूमकर आना-जाना पड़ता था, जबकि नई सड़क बन जाने से दूरी और समय दोनों की बचत होगी। निर्माण कार्य में मार्ग पर आने वाली विद्युत लाइनों का शिफ्टिंग कार्य भी ठेकेदार कंपनी द्वारा किया जाएगा। ग्रामीणों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
रुनीजा-समलावदा मार्ग को लेकर 7 फर्म ने निविदा डाली थी। उनमें से जावरा की पावर विंड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की निविदा खुली है।इन्हें पत्र जारी किया जवेगा था दर निधारित होने के बाद अनुबंध होगा उसके बाद कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।- राजेंश देशपांडे, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग बड़नगर