Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागदा

बचेगा 13 किमी. का फेरा, MP के 2 जिलों को जोड़ने के लिए बनेगी ‘पक्की सड़क’

MP News: इस मार्ग की स्वीकृति अगस्त 2024 में 5.66 करोड़ रुपये की लागत से दी गई थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण निर्माण कार्य अटक गया था।

नागदा

Astha Awasthi

Sep 03, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: लंबे इंतज़ार के बाद उज्जैन और रतलाम ज़िले के ग्रामीणों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 6.2 किलोमीटर लंबा रुनीजा-सिमलावदा मार्ग अब जल्द ही पक्का बनेगा। इस सड़क का निर्माण कार्य पॉवर विंड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जावरा प्रा. लि. को सौंपा गया है।

रुनीजा सिमलावदा के 6.2 किमी की सड़क को लेकर क्षेत्र की जनता व किसानो द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही थी। जिसको लेकर वडनगर के विधायक जितेन्द्र सिह पण्ड्या , जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर अंतर सिह देवड़ा व रतलाम ग्रामीण के विधायक मथुरालाल डामर व दोनो जिलो के जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री को कई बार ज्ञापन दे कर सड़क निर्माण की मांग की जाती रही। जिसके फलस्वरूप 2024 मे इस सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई। टेंडर प्रकिया में 8 फर्म ने डाला था। एक टेंडर रिजेक्ट हुआ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वुक्त मार्ग के टेंडर प्रकिया इसी माह मे शुरू की गई थी।

ये भी पढ़ें

संभलकर: 1-2-3-4 सितंबर को 23 जिलों में होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, Imd की चेतावनी
इंदौर
heavy rain in 23 districts on 1-2-3-4 September

टेंडर प्रक्रिया में देरी से निर्माण कार्य अटका

इस मार्ग की स्वीकृति अगस्त 2024 में 5.66 करोड़ रुपये की लागत से दी गई थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण निर्माण कार्य अटक गया था। हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पूरी हुई निविदा प्रक्रिया में कुल आठ फर्मों ने टेंडर डाले, जिनमें से एक निरस्त कर दिया गया। अंतत: पॉवर विंड कंपनी ने सबसे कम राशि 4 करोड़ 75 लाख 64 हजार रुपये का प्रस्ताव देकर यह काम अपने नाम किया।

500 किसानों और ग्रामीणों को लाभ

गांव से गांव जोड़ने वाली इस सड़क से करीब 500 किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक लोगों को 13 किलोमीटर घूमकर आना-जाना पड़ता था, जबकि नई सड़क बन जाने से दूरी और समय दोनों की बचत होगी। निर्माण कार्य में मार्ग पर आने वाली विद्युत लाइनों का शिफ्टिंग कार्य भी ठेकेदार कंपनी द्वारा किया जाएगा। ग्रामीणों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

रुनीजा-समलावदा मार्ग को लेकर 7 फर्म ने निविदा डाली थी। उनमें से जावरा की पावर विंड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की निविदा खुली है।इन्हें पत्र जारी किया जवेगा था दर निधारित होने के बाद अनुबंध होगा उसके बाद कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।- राजेंश देशपांडे, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग बड़नगर

ये भी पढ़ें

‘झांसी से धौलपुर’ तक बिछेगी चौथी रेल लाइन, ये 22 स्टेशन होंगे कवर
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 04:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Nagda / बचेगा 13 किमी. का फेरा, MP के 2 जिलों को जोड़ने के लिए बनेगी ‘पक्की सड़क’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट