बचेगा 13 किमी. का फेरा, MP के 2 जिलों को जोड़ने के लिए बनेगी ‘पक्की सड़क’

रुनीजा सिमलावदा के 6.2 किमी की सड़क को लेकर क्षेत्र की जनता व किसानो द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही थी। जिसको लेकर वडनगर के विधायक जितेन्द्र सिह पण्ड्या , जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर अंतर सिह देवड़ा व रतलाम ग्रामीण के विधायक मथुरालाल डामर व दोनो जिलो के जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री को कई बार ज्ञापन दे कर सड़क निर्माण की मांग की जाती रही। जिसके फलस्वरूप 2024 मे इस सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई। टेंडर प्रकिया में 8 फर्म ने डाला था। एक टेंडर रिजेक्ट हुआ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वुक्त मार्ग के टेंडर प्रकिया इसी माह मे शुरू की गई थी।