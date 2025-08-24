लेडी इंस्पेक्टर बोल रही…’घर में कछुआ पाला है, 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लो…’

MP News: ऑनलाइन ठगी के मामलों को लेकर पुलिस के जागरुकता अभियान के बाद भी शातिर अपराधी ठगी की वारदातों को नए-नए तरीके से अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नागदा का है, जहां मायके में रहकर 20 दिन से अपना इलाज करा रही महिला 5 लाख 9 हजार रुपए की ठगी का शिकार हो गई। मामले की शिकायत पीड़िता ने बिड़लाग्राम थाना व एसपी प्रदीप शर्मा को की है।
पुलिस को शिकायत में पीड़िता सरोज पति स्व.सुंदरलाल माली निवासी बसंत विहार कॉलोनी उज्जैन ने बताया कि वो काफी दिनों से बीमार होने की वजह से इलाज व आराम के लिए बिड़लाग्राम स्थित अपने मायके में मां, बहन और भाई के साथ रह रही थी। इसी दौरान 12 जुलाई की शाम 6 बजे उनके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल पर कोई महिला थी।
जिसने स्वयं को इंदौर क्राइम ब्रांच की लेडी इंस्पेक्टर बताकर कहा कि आपने घर में गैरकानूनी रुप से कछुआ पाल रखा है। इसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। मूझे आपको आज ही नागदा से उठवाना पड़ेगा। आप जल्दी से 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लो वरना अगर फाइल तामड़ेकर साहब के पास चली गई तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा । फिर आपको जेल जाना ही पड़ेगा। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया।
फिर तुरंत बाद मेरे मोबाइल पर नंबर से कॉल आया। जिसने अपना नाम राज बताते हुए कहा कि दीदी मेरा नाम राज हैं। मैंने तो 27 लाख रुपए दे दिए हैं। दीदी आप भी पैसे दे दो नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगी। दीदी कैसे भी पैसों की व्यवस्था करो नहीं तो आप फंस जाओगी।
हड़बड़ाहट में मैंने दूसरे दिन ही खाचरौद के व्यापारी के यहां 5 तोला की रकम 5 लाख 9 हजार रुपए में गिरवी रख दिए और राज के बताए अनुसार नागदा के रेलवे ओवरब्रिज पर 14 जुलाई की सुबह 10.30 बजे बताए गए व्यक्ति को सफेद कपड़े की थैली में सारे रुपए बांधकर दे दिए। रुपए लेने आया व्यक्ति पीली टीशर्ट व सफेद पेंट पहने सांवले रंग का था । उसके बाल घुंघराले थे। रुपए लेकर वो व्यक्ति रेलवे ब्रिज से मंडी क्षेत्र की ओर चला गया। रुपए देने के बाद भी मोबाइल पर कॉल कर राज जाट उससे 3 लाख रुपए और देकर मामले से फ्री होने की बात कह रहा है। अन्यथा मुसीबत में फंसने की धमकी दे रहा है।