Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागदा

लेडी इंस्पेक्टर बोल रही…’घर में कछुआ पाला है, 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लो…’

MP News: आप जल्दी से 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लो वरना अगर फाइल तामड़ेकर साहब के पास चली गई तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा...।

नागदा

Astha Awasthi

Aug 24, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: ऑनलाइन ठगी के मामलों को लेकर पुलिस के जागरुकता अभियान के बाद भी शातिर अपराधी ठगी की वारदातों को नए-नए तरीके से अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नागदा का है, जहां मायके में रहकर 20 दिन से अपना इलाज करा रही महिला 5 लाख 9 हजार रुपए की ठगी का शिकार हो गई। मामले की शिकायत पीड़िता ने बिड़लाग्राम थाना व एसपी प्रदीप शर्मा को की है।

ये है पूरा मामला

पुलिस को शिकायत में पीड़िता सरोज पति स्व.सुंदरलाल माली निवासी बसंत विहार कॉलोनी उज्जैन ने बताया कि वो काफी दिनों से बीमार होने की वजह से इलाज व आराम के लिए बिड़लाग्राम स्थित अपने मायके में मां, बहन और भाई के साथ रह रही थी। इसी दौरान 12 जुलाई की शाम 6 बजे उनके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल पर कोई महिला थी।

ये भी पढ़ें

शादी की पहली ही रात फरार हो गई ‘दुल्हन’, पोल खुलते मचा हड़कंप
उज्जैन
फोटो सोर्स: पत्रिका

जिसने स्वयं को इंदौर क्राइम ब्रांच की लेडी इंस्पेक्टर बताकर कहा कि आपने घर में गैरकानूनी रुप से कछुआ पाल रखा है। इसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। मूझे आपको आज ही नागदा से उठवाना पड़ेगा। आप जल्दी से 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लो वरना अगर फाइल तामड़ेकर साहब के पास चली गई तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा । फिर आपको जेल जाना ही पड़ेगा। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया।

नागदा के रेलवे ओवरब्रिज पर युवक को पैसे दे दिए

फिर तुरंत बाद मेरे मोबाइल पर नंबर से कॉल आया। जिसने अपना नाम राज बताते हुए कहा कि दीदी मेरा नाम राज हैं। मैंने तो 27 लाख रुपए दे दिए हैं। दीदी आप भी पैसे दे दो नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगी। दीदी कैसे भी पैसों की व्यवस्था करो नहीं तो आप फंस जाओगी।

हड़बड़ाहट में मैंने दूसरे दिन ही खाचरौद के व्यापारी के यहां 5 तोला की रकम 5 लाख 9 हजार रुपए में गिरवी रख दिए और राज के बताए अनुसार नागदा के रेलवे ओवरब्रिज पर 14 जुलाई की सुबह 10.30 बजे बताए गए व्यक्ति को सफेद कपड़े की थैली में सारे रुपए बांधकर दे दिए। रुपए लेने आया व्यक्ति पीली टीशर्ट व सफेद पेंट पहने सांवले रंग का था । उसके बाल घुंघराले थे। रुपए लेकर वो व्यक्ति रेलवे ब्रिज से मंडी क्षेत्र की ओर चला गया। रुपए देने के बाद भी मोबाइल पर कॉल कर राज जाट उससे 3 लाख रुपए और देकर मामले से फ्री होने की बात कह रहा है। अन्यथा मुसीबत में फंसने की धमकी दे रहा है।

ये भी पढ़ें

NEET 2025: नीट क्वालीफाइड स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर, 687 कॉलेजों को मिली मान्यता
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 05:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Nagda / लेडी इंस्पेक्टर बोल रही…’घर में कछुआ पाला है, 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लो…’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.