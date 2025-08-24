लेडी इंस्पेक्टर बोल रही…’घर में कछुआ पाला है, 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लो…’

हड़बड़ाहट में मैंने दूसरे दिन ही खाचरौद के व्यापारी के यहां 5 तोला की रकम 5 लाख 9 हजार रुपए में गिरवी रख दिए और राज के बताए अनुसार नागदा के रेलवे ओवरब्रिज पर 14 जुलाई की सुबह 10.30 बजे बताए गए व्यक्ति को सफेद कपड़े की थैली में सारे रुपए बांधकर दे दिए। रुपए लेने आया व्यक्ति पीली टीशर्ट व सफेद पेंट पहने सांवले रंग का था । उसके बाल घुंघराले थे। रुपए लेकर वो व्यक्ति रेलवे ब्रिज से मंडी क्षेत्र की ओर चला गया। रुपए देने के बाद भी मोबाइल पर कॉल कर राज जाट उससे 3 लाख रुपए और देकर मामले से फ्री होने की बात कह रहा है। अन्यथा मुसीबत में फंसने की धमकी दे रहा है।