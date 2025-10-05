एमपी में 4 जिलों के हिस्से बनेंगे ‘उपनगर’, CM ने लगा दी मुहर

MP News:मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के समय से जिले की दौड़ में शामिल रहे उज्जैन जिले का दूसरा सबसे बड़ शहर नागदा, इंदौर मेट्रोपॉलिटन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है। दुर्गा नवमी के अवसर पर विश्व युवा मंच के कन्या पूजन में वर्चुअली जुडे सीएम डॉ. मोहन यादव ने नागदा को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का हिस्सा बनाने पर मुहर लगा दी है। भोपाल और इंदौर को महानगर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सरकार यह परियोजना लेकर आई है।