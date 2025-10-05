एमपी में 4 जिलों के हिस्से बनेंगे ‘उपनगर’, CM ने लगा दी मुहर

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News:मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के समय से जिले की दौड़ में शामिल रहे उज्जैन जिले का दूसरा सबसे बड़ शहर नागदा, इंदौर मेट्रोपॉलिटन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है। दुर्गा नवमी के अवसर पर विश्व युवा मंच के कन्या पूजन में वर्चुअली जुडे सीएम डॉ. मोहन यादव ने नागदा को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का हिस्सा बनाने पर मुहर लगा दी है। भोपाल और इंदौर को महानगर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सरकार यह परियोजना लेकर आई है।
इस प्रोजेक्ट में उज्जैन सहित धार, शाजापुर, देवास जिले के कुछ हिस्से इंदौर महानगर के उपनगर हो जाएंगे। एक्सपर्ट बताते हैं कि नागदा के मेट्रोपॉलिटन प्रोजेक्ट में शामिल होने से उसके जिला न बनने की संभावना का कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि यह जिला बनने की प्रक्रिया को जटिल कर सकता है। फिलहाल यह संभावना भी अभी कम दिखती है।
ग्रीन फील्ड हाइवे के अलावा दो फोरलेन की सौगात मिलने से सडक कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। देपालपुर-इंगोरिया सडक को फोरलेन में तब्दील करेंगे, यह सड़क देपालपुर से इंगोरिया वाया उन्हेल होते हुए निकलेगी। इससे उज्जैन, पीथमपुर के पहुंचने का समय कम हो जाएगा। इसी तरह खाचरौद-रतलाम टू-लेन सड़क को भी फोरलेन किया जाएगा।
रतलाम-नागदा सेक्शन में तीसरी व चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। इससे दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रेनें नागदा रुकने की बजाए सीधे उज्जैन, इंदौर की निकलेगी। इससे इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी।
