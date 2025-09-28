माता के इस मंदिर में ‘पीरियड्स’ में महिलाओं को है प्रवेश की अनुमति, बलि वर्जित

असम की कामाख्या मंदिर की तर्ज पर भीकमपुर के इस मंदिर के पट भी अषाढ़ माह में चार दिनों के लिए बंद रखे जाते है। इसकी वजह महंत चांदुगिरी महाराज बताते हैं कि इस माह में देवी रजस्वला (मासिक धर्म) होती है। हर साल 22 जून को सुबह 10.30 बजे मंदिर के पट बंद किए जाते है, जो 26 जून को सुबह 10.30 बजे खोले जाते है। इस बीच किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। पट खुलने के बाद भक्तों को विशेष प्रसाद के रुप में कंकू व मासिक धर्म में उपयोग किया जाने वाला वस्त्र वितरित किया।