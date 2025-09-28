Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागदा

माता के इस मंदिर में ‘पीरियड्स’ में महिलाओं को है प्रवेश की अनुमति, बलि वर्जित

Shardiya Navratri 2025: अधिकांश माता मंदिरों में बलि देने की परंपरा है, लेकिन यहां बलि देना भी वर्जित है।

2 min read

नागदा

image

Astha Awasthi

Sep 28, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

Shardiya Navratri 2025: मुख्य सड़क से अलग खेतों के बीचों-बीच बना मां कामाख्या का मंदिर। यहां शांति और सुकून का एक अलग ही आभास होता है। दिखने में यह महज एक साधारण मंदिर है, लेकिन इसकी चमत्कारिक मान्यता और खासियत की वजहों से यह मंदिर याती प्राप्त कर चुका है। नवरात्र में यहां भजन-कीर्तन, कन्या पूजन जैसे अनुष्ठान हो रहें हैं। भक्त दूर-दूर से माता के दर्शन के लिए आ रहें हैं।

यहां बलि देना भी वर्जित

वैसे तो देश के असम, उत्तराखंड, यूपी के अलावा मप्र के जबलपुर, उज्जैन जिले में मां कामाख्या के मंदिर बताए जाते है, लेकिन मंदिर के महंत चांदुगिरी महाराज का दावा है कि भीकमपुर में विराजित मां कामाख्या की प्रतिमा हुबहू देश के प्राचीन मंदिरों में शुमार गुवाहाटी (असम) के मंदिर में विराजित माता की प्रतिमा के जैसी है। चांदुगिरी कहते हैं- मंदिर की पूरी व्यवस्थाएं देवी मां की मंशानुसार ही संचालित होती है।

पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, लेकिन भीकमपुर में बने माता मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां मासिक धर्म के दौरान भी महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति है। अधिकांश माता मंदिरों में बलि देने की परंपरा है, लेकिन यहां बलि देना भी वर्जित है।

चार दिन बंद रहते है पट

असम की कामाख्या मंदिर की तर्ज पर भीकमपुर के इस मंदिर के पट भी अषाढ़ माह में चार दिनों के लिए बंद रखे जाते है। इसकी वजह महंत चांदुगिरी महाराज बताते हैं कि इस माह में देवी रजस्वला (मासिक धर्म) होती है। हर साल 22 जून को सुबह 10.30 बजे मंदिर के पट बंद किए जाते है, जो 26 जून को सुबह 10.30 बजे खोले जाते है। इस बीच किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। पट खुलने के बाद भक्तों को विशेष प्रसाद के रुप में कंकू व मासिक धर्म में उपयोग किया जाने वाला वस्त्र वितरित किया।

गर्भगृह में तीन शक्तियों का संगम

मंदिर की आभा हर किसी को मनमोहित करती है और मंदिर के गर्भगृह में तीन शक्तियों का संगम है। बीच में मां कामाया और इनकी बांयी तरफ मां लक्ष्मी और दायीं तरफ कुबेरजी विराजित है। सामने ही भगवान विश्वकर्मा का मंदिर भी है।

ये भी पढ़ें

‘कॉलोनी’ बनाने के लिए आयेगा नया नियम, छोड़ना पड़ेगा ‘खुला स्पेस’, जानें कितना ?
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 04:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Nagda / माता के इस मंदिर में ‘पीरियड्स’ में महिलाओं को है प्रवेश की अनुमति, बलि वर्जित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नागदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बचेगा 13 किमी. का फेरा, MP के 2 जिलों को जोड़ने के लिए बनेगी ‘पक्की सड़क’

फोटो सोर्स: पत्रिका
नागदा

आउटसोर्स कर्मचारी होंगे परमानेंट, भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण, लेकिन कब…!

फोटो सोर्स: पत्रिका
नागदा

लेडी इंस्पेक्टर बोल रही…’घर में कछुआ पाला है, 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लो…’

फोटो सोर्स: पत्रिका
नागदा

MP में बिजली कंपनी की मनमानी, 10 दिन पहले थमा रहे बिल, बिना सूचना के कटौती बनी आम बात

electricity bills issued 10 days before smart meters nagda mp news
नागदा

B.A, B.Com, B.Sc पिछड़े, स्टूडेंट्स को लगा इन कोर्सेस का चस्का…

फोटो सोर्स: पत्रिका
नागदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.