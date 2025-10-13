सोलर कनेक्शन लेने पर मिलेगा ‘सब्सिडी’ का लाभ, 5 गुना तक बढ़ी संख्या

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: उपभोक्ताओं का रुझान अब सोलर की तरफ बढ़ रहा हैं। इसकी वजह बिजली कंपनी की तरफ से तीन किलो वॉट तक के सोलर कनेक्शन पर लोन के साथ सब्सिडी मिलना है। अधिकारियों का कहना है कि व्यापार प्रचार-प्रसार के चलते एक साल में सोलर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या पांच गुना तक बढ़ी है।
पिछले साल जनवरी से अक्टूबर तक 50 कनेक्शन ही हो सके थे, इसके मुकाबले इस साल अब तक 260 सोलर कनेक्शन बिजली कंपनी दे चुकी हैं। बिजली कंपनी के जेई मेहरबान सिंह सूर्यवंशी बताते हैं कि पहले जहां इक्का-दुक्का फाइलें ही आती थी, अब हर महीने 20 से 25 फाइलें आ रही है, जो अपने आप में बड़ी बात हैं।
न्यूनतम तीन किलो वॉट तक के सोलर कनेक्शन पर करीब 1 लाख 95 हजार रुपए तक का खर्च आ रहा है। इसमें लगभग 78 हजार रुपए की सब्सिडी मिल रही है। इस पर लोन की सुविधा भी हैं। अधिकारी बताते हैं सोलर का लाभ यह है कि सामान्य मीटर के मुकाबले यदि सोलर अधिक बिजली उत्पादित कर रहा है तो इससे मिलने वाली राशि बिजली बिल में एडजस्ट कराई जा सकती है। अधिक राशि बनने पर यह पैसा चेक के माध्यम से मिलता है।
सोलर कनेक्शन के लिए बिजली कंपनी व्यापक प्रचार-प्रचार भी कर रही है। अब तक बिजली कंपनी 15 से अधिक कैंप लगा चुकी हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप के माध्यम से लोगों को सोलर कनेक्शन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
