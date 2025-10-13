सोलर कनेक्शन लेने पर मिलेगा ‘सब्सिडी’ का लाभ, 5 गुना तक बढ़ी संख्या

न्यूनतम तीन किलो वॉट तक के सोलर कनेक्शन पर करीब 1 लाख 95 हजार रुपए तक का खर्च आ रहा है। इसमें लगभग 78 हजार रुपए की सब्सिडी मिल रही है। इस पर लोन की सुविधा भी हैं। अधिकारी बताते हैं सोलर का लाभ यह है कि सामान्य मीटर के मुकाबले यदि सोलर अधिक बिजली उत्पादित कर रहा है तो इससे मिलने वाली राशि बिजली बिल में एडजस्ट कराई जा सकती है। अधिक राशि बनने पर यह पैसा चेक के माध्यम से मिलता है।