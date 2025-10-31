Bastar News: नारायणपुर में बनेगा आधुनिक गौरव पथ, 6.98 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी

कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा यह गौरव पथ नारायणपुर नगर की नई पहचान बनेगा। यह केवल सड़क नहीं, बल्कि शहर के विकास, यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण का प्रतीक होगा। हमारी सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है, और यह परियोजना उसी जनकल्याणकारी सोच का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बस्तर अंचल के हर नगर को मूलभूत सुविधाओं से सशक्त किया जाए, ताकि स्थानीय जनता को बेहतर जीवन स्तर मिले।