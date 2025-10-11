डॉ. रत्ना नशीने को मिला माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

नशामुक्ति अभियान में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया और संस्था को तंबाकू मुक्त संस्थान घोषित किया गया, जिसके लिए जिला प्रशासन ने भी सम्मानित किया। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस के सहयोग से नुक्कड़ नाटक, गीत और वीडियो के माध्यम से हेलमेट पहनने, नंबर प्लेट, लाइसेंस बनाने और नाबालिकों को वाहन चलाने से रोकने जैसे संदेश दिए गए। डॉ. नशीने के नेतृत्व में यह पहल आदिवासी समाज के लिए लाभकारी रही है।