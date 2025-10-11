डॉ. रत्ना नशीने को मिला माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

My Bharat NSS Award (Photo source- Patrika)
My Bharat NSS Award: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की अधिष्ठाता और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रत्ना नशीने को उनके समर्पण, सेवा और कर्मठता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया।
इस उपलब्धि से न केवल डॉ. नशीने के अथक प्रयासों की पहचान हुई है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़वासी के लिए यह गर्व और प्रेरणा का विषय भी है। पुरस्कार के रूप में कृषि महाविद्यालय नारायणपुर को 2.50 लाख रुपए और डॉ. रत्ना नशीने को 1.50 लाख रुपए प्रदान किए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 22,421 पौधे लगाए और 48,000 सीड बॉल्स पहाड़ी और निर्जन क्षेत्रों में फेंके गए।
नशामुक्ति अभियान में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया और संस्था को तंबाकू मुक्त संस्थान घोषित किया गया, जिसके लिए जिला प्रशासन ने भी सम्मानित किया। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस के सहयोग से नुक्कड़ नाटक, गीत और वीडियो के माध्यम से हेलमेट पहनने, नंबर प्लेट, लाइसेंस बनाने और नाबालिकों को वाहन चलाने से रोकने जैसे संदेश दिए गए। डॉ. नशीने के नेतृत्व में यह पहल आदिवासी समाज के लिए लाभकारी रही है।
My Bharat NSS Award: डॉ. नशीने और उनकी टीम ने नारायणपुर और ओरछा ब्लॉक के सुदूर आदिवासी गांवों में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें शामिल हैं: रक्तदान महादान, माई भारत अभियान यात्रा, हर घर तिरंगा, नशामुक्ति अभियान, सड़क सुरक्षा जागरूकता, पौधरोपण और वृक्षारोपण।
