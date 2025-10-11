Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नारायणपुर

डॉ. रत्ना नशीने को मिला माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

My Bharat NSS Award: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की अधिष्ठाता और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रत्ना नशीने को माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

less than 1 minute read

नारायणपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 11, 2025

My Bharat NSS Award (Photo source- Patrika)

My Bharat NSS Award (Photo source- Patrika)

My Bharat NSS Award: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की अधिष्ठाता और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रत्ना नशीने को उनके समर्पण, सेवा और कर्मठता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया।

My Bharat NSS Award: आदिवासी समाज के लिए लाभकारी

इस उपलब्धि से न केवल डॉ. नशीने के अथक प्रयासों की पहचान हुई है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़वासी के लिए यह गर्व और प्रेरणा का विषय भी है। पुरस्कार के रूप में कृषि महाविद्यालय नारायणपुर को 2.50 लाख रुपए और डॉ. रत्ना नशीने को 1.50 लाख रुपए प्रदान किए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 22,421 पौधे लगाए और 48,000 सीड बॉल्स पहाड़ी और निर्जन क्षेत्रों में फेंके गए।

नशामुक्ति अभियान में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया और संस्था को तंबाकू मुक्त संस्थान घोषित किया गया, जिसके लिए जिला प्रशासन ने भी सम्मानित किया। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस के सहयोग से नुक्कड़ नाटक, गीत और वीडियो के माध्यम से हेलमेट पहनने, नंबर प्लेट, लाइसेंस बनाने और नाबालिकों को वाहन चलाने से रोकने जैसे संदेश दिए गए। डॉ. नशीने के नेतृत्व में यह पहल आदिवासी समाज के लिए लाभकारी रही है।

आदिवासियों को जागरूक किया

My Bharat NSS Award: डॉ. नशीने और उनकी टीम ने नारायणपुर और ओरछा ब्लॉक के सुदूर आदिवासी गांवों में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें शामिल हैं: रक्तदान महादान, माई भारत अभियान यात्रा, हर घर तिरंगा, नशामुक्ति अभियान, सड़क सुरक्षा जागरूकता, पौधरोपण और वृक्षारोपण।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 11:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / डॉ. रत्ना नशीने को मिला माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxalite IED: नक्सलियों की साज़िश ​फिर नाकाम, जवानों ने मौके से बरामद की 5 किलो वजनी आईईडी

Naxalite IED (Photo source- Patrika)
नारायणपुर

CG Naxal Surrender: नारायणपुर में 70 लाख के 16 नक्सली हुए आत्मसमर्पण, 7 महिलाएं भी शामिल…

नारायणपुर

CG News: जुड़वा बच्चों ने कुपोषण पर पाई जीत, निहारिका और निहाल की सुपोषित यात्रा

CG News: जुड़वा बच्चों ने कुपोषण पर पाई जीत, निहारिका और निहाल की सुपोषित यात्रा
नारायणपुर

निको प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरा ग्रामीण संघ परिवहन, इस मामले में 3 दिन का दिया अल्टीमेटम

निको प्रबंधन पर सौतेला व्यवहार का आरोप (Photo source- Patrika)
नारायणपुर

सुरक्षा बलों को फिर बड़ी सफलता, कोड़लियर जंगल से विस्फोटक, नक्सली वर्दी और युद्धक सामग्री बरामद

सुरक्षा बलों को फिर बड़ी सफलता (Photo source- Patrika)
नारायणपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.