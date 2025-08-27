मूंग बेचने वाले किसानों के अटके ‘300 करोड़’, इन दिन होगा भुगतान….

बताया जाता है कि मूंग के भुगतान करने के लिए वेयर हाउस से जब तक मूंग जमा होने के बाद ही वेयर हॉउस रसीद (डब्ल्यूएचआर) जारी होते हैं। इसके बाद समितियां ईपीओ बनाकर भेजती हैं। इसके जरिए बैंक खरीदी करने वाली नोडल एजेंसी विपणन संघ से राशि मिलती है। जिसे किसानों के खातों में डाला जाता है। डब्ल्यूएचओ और ईपीओ में देरी होने के कारण भुगतान में रूकावट आ रही हैं।