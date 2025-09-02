83 गांवों के आएंगे अच्छे दिन, ‘बिजली-गैस कनेक्शन’ जैसी मिलेंगी सारी सुविधाएं

ग्रामों को मिलने वाली योजनाओं में आवास, सड़क, पेयजल, आधार कार्ड, बिजली, गैस कनेक्शन, कनेक्टिविटी, राशन कार्ड, आंगनवाड़ी सेवाएं, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन, सुकन्या समृद्धि , जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्ड आदि शामिल हैं। जनजातीय व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी आदि कर्मयोगी सेवा भाव से काम करें और गरीब व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील रहें।