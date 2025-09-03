बारिश का 84% कोटा पूरा, 37 जिलों में फिर होगी ‘हैवी रेन’, IMD की चेतावनी

MP Weather Update: बारिश का स्ट्रॉग सिस्टम सक्रिय होते ही तेज बारिश का दौर शुरु हो गया है। अगस्त के 31 दिनों में 6.6 इंच बारिश हुई। जबकि सितंबर के शुरुआत में ही तेज बारिश के दस्तक देते ही 4 इंच बारिश हो चुकी है। शहर में सुबह से घने बादल छाए रहे। दोपहर के समय धूप व हल्की बारिश हुई। दोपहर होते ही मौसम बदला घने बादल छाते ही तेज बारिश शुरू हो गई। सामान्य औसत बारिश का 84 प्रतिशत कोटा पूरा हो चुका है। जिले में अभी तक कुल औसत बारिश 45.38 इंच हो चुकी है। बीते साल 42.60 इंच बारिश हुई थी। मौसम विभाग द्वारा दो दिन भारी बारिश की संभावना जताई है।
बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश 17.4 मिमी बनखेड़ी में दर्ज की गई। वही सबसे कम बारिश माखन नगर में दर्ज की गई। अन्य जगह नर्मदापुरम में 6.2 मिमी, सिवनी मालवा 6.0 मिमी, इटारसी 12.6 मिमी, सोहागपुर 13.0 मिमी, पिपरिया 10.0 मिमी , पचमढ़ी 4.3 मिमी बारिश हुई।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, मुरैना, श्योपुर, भिंड, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, उज्जैन, आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, और शाजापुर शामिल हैं।