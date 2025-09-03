बारिश का 84% कोटा पूरा, 37 जिलों में फिर होगी ‘हैवी रेन’, IMD की चेतावनी

MP Weather Update: बारिश का स्ट्रॉग सिस्टम सक्रिय होते ही तेज बारिश का दौर शुरु हो गया है। अगस्त के 31 दिनों में 6.6 इंच बारिश हुई। जबकि सितंबर के शुरुआत में ही तेज बारिश के दस्तक देते ही 4 इंच बारिश हो चुकी है। शहर में सुबह से घने बादल छाए रहे। दोपहर के समय धूप व हल्की बारिश हुई। दोपहर होते ही मौसम बदला घने बादल छाते ही तेज बारिश शुरू हो गई। सामान्य औसत बारिश का 84 प्रतिशत कोटा पूरा हो चुका है। जिले में अभी तक कुल औसत बारिश 45.38 इंच हो चुकी है। बीते साल 42.60 इंच बारिश हुई थी। मौसम विभाग द्वारा दो दिन भारी बारिश की संभावना जताई है।