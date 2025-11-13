Patrika LogoSwitch to English

नर्मदापुरम

कम हुई दूरी! 6 घंटे नहीं अब बस 35 मिनट में पहुंच सकेंगे पचमढ़ी, नई सेवा शुरू

MP Tourism: मध्यप्रदेश के मशहूर हिल स्टेशन पचमढ़ी पहुंचना अब होगा बेहद आसान। भोपाल से पचमढ़ी के बीच 20 नवंबर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Nov 13, 2025

bhopal to pachmarhi helicopter service (फोटो- सोशल मीडिया)

Bhopal to Pachmarhi Helicopter Service: मध्यप्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी के सैर करने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। अब पचमढ़ी को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। सैलानियों को यह नई सौगात 20 नवबर से मिलने लगेगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है।

बस 35 मिनट में पहुंच जाएंगे पचमढ़ी

भोपाल से पचमढ़ी के पहुंचने के लिए अभी सड़क मार्ग है। इसमें सैलानियों को 6 से 7 घंटे का समय लगता है। हवाई सेवा शुरू होने से 6 घंटे का सफर महज 35 मिनट में पूरा हो जाएगा। कानूनी दांव पेंच में उलझी पचमढ़ी की हवाई पट्टी पर हेलीकाप्टर उतारने के लिए वीआईपी हेलीपैड को अपडेट कर दिया गया है।

हेलिपैड के पास लगाए गए बेरिकेड्स

लोक निर्माण विभाग ने हेलीपेड का रंग रोगन कर सुरक्षा के लिए चारों तरफ बेरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अभी तक इस हेलीपैड का राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित देशभर से आने वाले अति विशिष्ट अतिथियों को लेकर आने वाले हेलीकॉप्टर लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पर सैलानियों को लाने वाले हेलीकॉप्टर को भी उतरा जाएगा। पर्यटन बोर्ड (mp tourism) की हेलीकॉप्टर सेवा शुरु करने के लिए विभागीय तैयारी हो गई है। यहां से वे सतपुडा टाइगर रिजर्व के (एसटीआर) के मढ़ई, नीमधान, चूरना तक सड़क यात्रा कर जा सकते हैं।

कार से 4 और बस से 6 घंटे में होता है सफर पूरा

भोपाल से पचमढ़ी की दूरी लगभग 211 किलोमीटर है। सड़क से पचमढ़ी आने के लिए सैलानियों को कार, टैक्सी से और यात्री बस से 6 घंटे का सफर करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर सुविधा शुरु होने के बाद टूरिस्ट 35 मिनट में पचमढ़ी पहुंच जाएंगे।

हेलीकॉप्टर सेवा का किराया निर्धारण होना बाकी

भोपाल से पचमढ़ी तक हेलीकॉप्टर में सैलानियों को कितना किराया देना पड़ेगा। इसका निर्धारण होना बाकी है। इसके लिए एमपीटी व्यवस्थाएं कर रहा है। प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों की तरह पचमढ़ी आवागमन करने वाले सैलानियों से निर्धारित किराया लिया जाएगा।

पर्यटन में होगा इजाफा

भोपाल से पचमढ़ी के हेलीकॉप्टर सेवा शुरु की जा रही है। इसमें सैलानियों से कितना किराया लगेगा। इसका निर्धारण होना बाकी है। इस सुविधा से पचमढ़ी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पर्यटन में इजाफा होगा। - एके श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक पर्यटन बोर्ड भोपाल

Published on:

13 Nov 2025 07:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / कम हुई दूरी! 6 घंटे नहीं अब बस 35 मिनट में पहुंच सकेंगे पचमढ़ी, नई सेवा शुरू

