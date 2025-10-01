भाजपा सांसद का Viral Video, 1 क्विंटल फूलों से करावाया खुद का अभिषेक, लोगों ने किया ट्रोल

darshan singh chaudhary viral video: इंसान हैं, लेकिन भाजपा सांसद खुद को भगवान बनाने में जुटे है…… क्या मालूम कौन मेहरवान है जो सांसद को इंसान से भगवान बना दिया…… आमजन की परेशानी को नजर अंदाज करते हुए भाजपा नेता अपने आप में मस्त है….। सोशल मीडिया पर यह तीखे कमेंट होते रहे। लोगों की नर्मदापुरम में नाराजगी भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी को लेकर थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दर्शन सिंह चौधरी स्वयं का अभिषेक करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब ट्रोल हुआ। यूजर्स के तीखे कमेंट भी आए। (MP News)