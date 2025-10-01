Patrika LogoSwitch to English

भाजपा सांसद का Viral Video, 1 क्विंटल फूलों से करावाया खुद का अभिषेक, लोगों ने किया ट्रोल

MP News: नर्मदापुरम में भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी का फूलों से अभिषेक कराए जाने का वीडियो वायरल हुआ। जनता की परेशानी से बेखबर सांसद पर यूजर्स ने तंज कसे, कांग्रेस ने भी घेरा।

2 min read

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Oct 01, 2025

darshan singh chaudhary viral video self abhishek trolled mp news

darshan singh chaudhary viral video self abhishek trolled (फोटो- सोशल मीडिया)

darshan singh chaudhary viral video: इंसान हैं, लेकिन भाजपा सांसद खुद को भगवान बनाने में जुटे है…… क्या मालूम कौन मेहरवान है जो सांसद को इंसान से भगवान बना दिया…… आमजन की परेशानी को नजर अंदाज करते हुए भाजपा नेता अपने आप में मस्त है….। सोशल मीडिया पर यह तीखे कमेंट होते रहे। लोगों की नर्मदापुरम में नाराजगी भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी को लेकर थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दर्शन सिंह चौधरी स्वयं का अभिषेक करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब ट्रोल हुआ। यूजर्स के तीखे कमेंट भी आए। (MP News)

सोशल मीडिया पर सांसद हुए ट्रोल, कांग्रेस ने साधा निशाना

भाजपा पर हमलावर होते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि किसान खाद के लिए सड़क पर लाठी खा रहा है सांसद दर्शन सिंह चौधरी स्वयं का ही अभिषेक करा रहे हैं। ट्रोल होते ही सांसद् ने अपने सोशल मीडिया से वीडियो को हटा दिया लेकिन लोगों ने वीडियो को अपने अकाउंट से पोस्ट करना शुरू कर दिया है।

सिंहासन पर बैठकर खुद का करवाया पुष्प अभिषेक

असल में यह वीडियो बनापुरा में रविवार को निजी कॉलोनी में आयोजित मां दुर्गा की महाआरती के बाद का है। यहां सांसद दर्शन सिंह चौधरी को सिंहासन पर बिठाकर एक क्विटल फूलों से कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रों के साथ अभिषेक कर दिया। (MP News)

मामले को स्वदेशी मुद्दा से जोड़ रहे सांसद

कांग्रेस के हमलावर होते ही सांसद चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा हम सब संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। मंत्रोच्चार का अपना एक महत्व रहता है। कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है। कांग्रेसियों का तो भाव हमेशा रहा है। उन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। राममंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया। शायद मंत्रों से ही उन्हें घृणा है।

भाजपा की नीति ही गलत है- कांग्रेस

नर्मदापुरम जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत पाण्डेय ने कहा पूरे जिले में किसान परेशान है। सांसद किसान नेता है, उन्हें खाद की समस्या समाप्त होने तक सम्मान नहीं कराना चाहिए। भाजपा की नीति ही गलत है।

ऐसे आए सोशल मीडिया पर कमेंट

  • कपिल यादव : क्या मालूम कौन इतना मेहरबान है सांसद पर कि इंसान से भगवान बना दिया।
  • रामगोपाल मालवीया: धन्य हो नेताजी किसान खाद यूरिया के लिए सड़कों पर लाठी खा रहे हैं और आप पुष्पों से अभिषेक करवा रहे हैं।
  • सचिन जैन : जब नाश मुनज पर छाता है। पहले विवेक मर जाता है।
  • रामधारी सिंह धनीराम गौर : देखिए हमारे भाजपा सांसद को, कन्या पूजन की जगह खुद की पूजन करवाते हुए हमें शर्म आ रही हैं।
  • राकेश चंदेल : सिवनी मालवा के किसान खाद के लिए सुबह 4 बजे से दिनभर तब कहां थे तथाकथित सांसद जो किसानो की छाती पर चढकर सांसद बने उन्हें ही भूल गए ।
  • हिमांशु सानू चौधरी : यूरिया डीएपी के लिए सांसद का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया ना ही किसानों के बीच कहीं गए और अपने आपको किसान नेता कहते हैं और अपना पुष्पाभिषेक करवा रहे हैं। (MP News)

