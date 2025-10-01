4 दिल, 34 आंखें और 10 लीवर-किडनी दान, BJP नेताओं की अनोखी श्रद्धांजलि

भाजपा के पूर्व विधायक जजपालसिंह जज्जी ने इस कार्यक्रम में कहा कि अंगदान से किसी की बुझती हुई जिंदगी में नई रोशनी जगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का जीवन हमेशा समाजसेवा व जनकल्याण को समर्पित रहा। आज हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए भाजपा के करीब 25 कार्यकर्ताओं ने अपने अंगदान करने का संकल्प के संकल्प पत्र भरकर जमा कर दिए हैं। वहीं भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने विचार रखे। (mp news)