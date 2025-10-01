4 दिल, 34 आंखें और 10 लीवर-किडनी दान, BJP नेताओं की अनोखी श्रद्धांजलि

bjp leaders pledge organ donation Madhavrao Scindia death anniversary (photo- Patrika.com)
Madhavrao Scindia death anniversary: राजनीति में श्रद्धांजलि अक्सर फूलों और भाषणों तक सीमित रहती है, लेकिन अशोकनगर में 25 भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अंगदान (Organ Donation) का संकल्प लेकर अनौखी श्रद्धांजलि दी है। जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक जज्जी ने अपने किडनी-लीवर तो ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ने किडनी व हार्ट दान करने का संकल्प पत्र भर दिया है। इससे यह अनोखी श्रद्धांजलि जिले में चर्चा बनी हुई है। (mp news)
मामला पूर्व क्षेत्रीय सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि का है। पुण्यतिथि पर भाजपा नेता व कार्यकर्ता मंगलवार को शहर के तुलसी सरोवर पार्क स्थित स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर पहुंचे और अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इस दौरान प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को याद किया।
साथ ही 25 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंगदान करने का संकल्प लिया और यह संकल्प पत्र भरकर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ.भूपेंद्रसिंह शेखावत और आईएमओ डॉ.बीएल टैगोर को सुपुर्द किए हैं। जिले में ऐसा पहली बार है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अंगदान करने के अपने संकल्प पत्र भरे हैं। (mp news)
संकल्प पत्र अनुसार जिले के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चार हार्ट, 34 आंखें, पांच लीवर और पांच किडनी दान करने की घोषणा की है। जिसमें 17 लोगों ने अपनी आंखें दान करने का संकल्प पत्र भरा है। खास बात यह है कि छह पदाधिकारियों ने शरीर के दो-दो अंगों के दान का संकल्प पत्र भरा है। जो जरूरतमंदों को जीवन दें सकेंगी।
इससे पुण्यतिथि पर शहर में हुआ यह आयोजन व भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों का अनोखा संकल्प जिलेभर में चर्चा बना हुआ है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद शहर की एक महिला ने भी अंगदान करने का संकल्प लेने की सिविल सर्जन को सूचना दी है।
भाजपा के पूर्व विधायक जजपालसिंह जज्जी ने इस कार्यक्रम में कहा कि अंगदान से किसी की बुझती हुई जिंदगी में नई रोशनी जगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का जीवन हमेशा समाजसेवा व जनकल्याण को समर्पित रहा। आज हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए भाजपा के करीब 25 कार्यकर्ताओं ने अपने अंगदान करने का संकल्प के संकल्प पत्र भरकर जमा कर दिए हैं। वहीं भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने विचार रखे। (mp news)
26 लोगों ने संकल्प पत्र भर दिया है। जिनका रेकॉर्ड शिवपुरी मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। जब भी यह शरीर छोडेंगे तो प्रोटोकॉल के तहत इनके परिजनों से संपर्क होगा और अंगदान के लिए कॉरिडोर बनेगा। मैंने व डॉ.बीएल टैगोर ने इस कार्यक्रम में सबको अंगदान के बारे में बताया और पूर्व विधायक ने भी प्रेरित किया। बाद में एक महिला ने भी संपर्क किया है जो बुधवार सुबह फॉर्म भरेगी। इससे अंगदान करने वाले 26 लोग हो गए हैं।- डॉ.भूपेंद्रसिंह शेखावत, सिविल सर्जन जिला अस्पताल
स्वर्गीय सिंधिया की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अंगदान का संकल्प लिया है और इसके संकल्प पत्र भी भर दिए हैं। करीब 23 या 25 कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने अंगदान के यह संकल्प पत्र भरे हैं।- बबलू यादव, अध्यक्ष ग्रामीण मंडल भाजपा
