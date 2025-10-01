Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

4 दिल, 34 आंखें और 10 लीवर-किडनी दान, BJP नेताओं की अनोखी श्रद्धांजलि

MP News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया को भाजपा नेताओं ने अनोखी श्रद्धांजलि दी। 26 पदाधिकारी-कर्मियों ने हार्ट, आंखें, लीवर-किडनी दान का संकल्प पत्र भरा।

3 min read

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Oct 01, 2025

bjp leaders pledge organ donation Madhavrao Scindia death anniversary mp news

bjp leaders pledge organ donation Madhavrao Scindia death anniversary (photo- Patrika.com)

Madhavrao Scindia death anniversary: राजनीति में श्रद्धांजलि अक्सर फूलों और भाषणों तक सीमित रहती है, लेकिन अशोकनगर में 25 भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अंगदान (Organ Donation) का संकल्प लेकर अनौखी श्रद्धांजलि दी है। जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक जज्जी ने अपने किडनी-लीवर तो ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ने किडनी व हार्ट दान करने का संकल्प पत्र भर दिया है। इससे यह अनोखी श्रद्धांजलि जिले में चर्चा बनी हुई है। (mp news)

भाजपा नेताओं ने दी माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि

मामला पूर्व क्षेत्रीय सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि का है। पुण्यतिथि पर भाजपा नेता व कार्यकर्ता मंगलवार को शहर के तुलसी सरोवर पार्क स्थित स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर पहुंचे और अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इस दौरान प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को याद किया।

साथ ही 25 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंगदान करने का संकल्प लिया और यह संकल्प पत्र भरकर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ.भूपेंद्रसिंह शेखावत और आईएमओ डॉ.बीएल टैगोर को सुपुर्द किए हैं। जिले में ऐसा पहली बार है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अंगदान करने के अपने संकल्प पत्र भरे हैं। (mp news)

चार हार्ट, 34 आंखें व 10 लीवर-किडनी दान की घोषणा

संकल्प पत्र अनुसार जिले के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चार हार्ट, 34 आंखें, पांच लीवर और पांच किडनी दान करने की घोषणा की है। जिसमें 17 लोगों ने अपनी आंखें दान करने का संकल्प पत्र भरा है। खास बात यह है कि छह पदाधिकारियों ने शरीर के दो-दो अंगों के दान का संकल्प पत्र भरा है। जो जरूरतमंदों को जीवन दें सकेंगी।

इससे पुण्यतिथि पर शहर में हुआ यह आयोजन व भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों का अनोखा संकल्प जिलेभर में चर्चा बना हुआ है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद शहर की एक महिला ने भी अंगदान करने का संकल्प लेने की सिविल सर्जन को सूचना दी है।

बुझती जिंदगी में नई रोशनी जगा सकता है अंगदान

भाजपा के पूर्व विधायक जजपालसिंह जज्जी ने इस कार्यक्रम में कहा कि अंगदान से किसी की बुझती हुई जिंदगी में नई रोशनी जगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का जीवन हमेशा समाजसेवा व जनकल्याण को समर्पित रहा। आज हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए भाजपा के करीब 25 कार्यकर्ताओं ने अपने अंगदान करने का संकल्प के संकल्प पत्र भरकर जमा कर दिए हैं। वहीं भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने विचार रखे। (mp news)

इन भाजपा पदाधिकारियों ने भरे अंगदान के संकल्प पत्र

  • पूर्व विधायक जजपालसिंह जज्जी ने किडनी व लीवर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बबलू यादव धतुरिया ने किडनी व हार्ट, जिला मंत्री धर्मेंद्र रघुवंशी ने आंखें व लीवर।
  • उपेंद्र पाराशर ने हार्ट, सुनील रघवुंशी ने आंखें, जिला मंत्री लखन रघुवंशी ने आंखें, सांसद प्रतिनिधि हरिओम नायक ने हार्ट, प्रदीप पाल ने आंख दान का संकल्प लिया।
  • भाजपा पार्षद पति योगेश खैरा ने आंखें, गोपाल ने आंखें, नरेश यादव ने आंखें, लखन शर्मा ने आंखें व किडनी, शैलेंद्र त्रिपाठी ने लीवर व दिनेश रघुवंशी ने आंखें।
  • आलोक शर्मा ने किडनी व लीवर, पूर्व जिला महामंत्री नंदलाल यादव ने आंखें, पार्षद आशुतोष देवलिया ने आंखें, श्यामबाबू रघवुंशी ने आंखें दान का संकल्प।
  • जिला कोषाध्यक्ष मनोज जैन ने आंखें, मंटू यादव ने आंखें, माधवराज यादव ने किडनी व लीवर, रामहरी शर्मा ने आंखें व राकेश रजक ने आंखें दान का संकल्प।
  • भाजपा के पूर्व जिला मंत्री मनोज शर्मा ने आंखें दान करने का संकल्प तो मोहरसिंह पाल ने हार्ट दान करने का संकल्प पत्र भरकर सिविल सर्जन को सौंप दिया है।

26 नेताओं ने भरा संकल्प पत्र

26 लोगों ने संकल्प पत्र भर दिया है। जिनका रेकॉर्ड शिवपुरी मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। जब भी यह शरीर छोडेंगे तो प्रोटोकॉल के तहत इनके परिजनों से संपर्क होगा और अंगदान के लिए कॉरिडोर बनेगा। मैंने व डॉ.बीएल टैगोर ने इस कार्यक्रम में सबको अंगदान के बारे में बताया और पूर्व विधायक ने भी प्रेरित किया। बाद में एक महिला ने भी संपर्क किया है जो बुधवार सुबह फॉर्म भरेगी। इससे अंगदान करने वाले 26 लोग हो गए हैं।- डॉ.भूपेंद्रसिंह शेखावत, सिविल सर्जन जिला अस्पताल

स्वर्गीय सिंधिया की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अंगदान का संकल्प लिया है और इसके संकल्प पत्र भी भर दिए हैं। करीब 23 या 25 कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने अंगदान के यह संकल्प पत्र भरे हैं।- बबलू यादव, अध्यक्ष ग्रामीण मंडल भाजपा

खतरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट, नेताओं के बीच लड़ाई बनी बड़ी दिक्कत
गुना
गुना

01 Oct 2025 08:41 am

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा विधायक की सब इंस्पेक्टर बहू के खिलाफ सीएम को पत्र, गरमाई सियासत

MP politics
अशोकनगर

जब ससुर, दामाद, बहु और समधी के बीच चली लाठियां, कारण जानकर रह जाएंगे दंग

Ashoknagar News
अशोकनगर

10 साल की मासूम का गैंग रेप, मूक-बधिर को सड़क से उठा ले गए थे दरिंदे

minor gang rape mp ashoknagar
अशोकनगर

टमाटर-आलू बने 'नॉन वेज'! केंद्रीय कृषि मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन पर मचा बवाल

vegetarian protest agriculture ministry gazette notification controversy mp news
अशोकनगर

नवरात्रि में दरिंदगी….10 साल की मासूम से गैंगरेप, बच्ची को खेत में छोड़कर भागे

10 year old innocent girl gang raped in ashoknagar navratri mp news
अशोकनगर
