खतरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट, नेताओं के बीच लड़ाई बनी बड़ी दिक्कत

भाजपा के पार्षदों की आपसी गुटबाजी और लड़ाई के चलते गुना के विकास की दिशा में बनी कार्ययोजना पर निर्णय नहीं हो पा रहे है। सिंधिया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर दो माह पूर्व एक बैठक में दिशा-निर्देश दे चुके है। इधर, नगरपालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता के विरुद्ध मोर्चा खोलने और पार्षदों की आपसी लड़ाई के चलते शहर हित में निर्णय नहीं होने से तमाम व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई है। त्रस्त जनता किसी भी दिन जर्जर सड़क, चारों तरफ गंदगी, ट्रैफिक जाम आदि को लेकर सड़क पर उतर सकती है। (mp news)