खतरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट, नेताओं के बीच लड़ाई बनी बड़ी दिक्कत

development halted jyotiraditya scindia dream project bjp factionalism (Patrika.com)
Jyotiraditya Scindia Dream Project:गुना शहर की जनता को समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र होने और उनके निर्देशों के बावजूद नगर के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। नगर पालिका पार्षदों की आपसी खीचतान से अखाड़ा बना हुआ है। सिंधिया के डीम प्रोजेक्ट (Dream Project) पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। (mp news)
भाजपा के पार्षदों की आपसी गुटबाजी और लड़ाई के चलते गुना के विकास की दिशा में बनी कार्ययोजना पर निर्णय नहीं हो पा रहे है। सिंधिया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर दो माह पूर्व एक बैठक में दिशा-निर्देश दे चुके है। इधर, नगरपालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता के विरुद्ध मोर्चा खोलने और पार्षदों की आपसी लड़ाई के चलते शहर हित में निर्णय नहीं होने से तमाम व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई है। त्रस्त जनता किसी भी दिन जर्जर सड़क, चारों तरफ गंदगी, ट्रैफिक जाम आदि को लेकर सड़क पर उतर सकती है। (mp news)
शहर के 37 वार्डों में नाली-खरंजा समेत अन्य विकास कार्य होना थे. यह भी काम इनको स्वीकृति न मिलने से नहीं हो पाएंगे। जबकि अधिकतर वार्ड की जनता नालियां न होने से उनका पानी सड़कों पर बहने से परेशान है। वार्डों में पार्कों का विकास होना था, उस पर भी ब्रेक लग गया है। (mp news)
नगरपालिका द्वारा 3 करोड़ रुपए की लागत से बीजी बायपास पर ऑडिटोरियम बन रहा है। इसमें 600 कुर्सियां और अन्य काम के लिए 60 लाख रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव नगरपालिका परिषद में आया था. लेकिन स्वीकृति नहीं मिल पाई। ऑडिटोरियम का काम अधर में लटक गया है। (mp news)
प्रवेश द्वारों, माधव वाटिका, सेल्फी प्वाइंट्स और थीम रोड की डिजाइन बताई गई थी। माधव वाटिका का स्वरूप ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर दर्शाने वाला हो। सेल्फी प्वाइंट्स पत्थर या ब्रॉन्ज से बनाए जाएं। हर 200 मीटर पर पार्किंग स्पेस एवं ऑक्सीजन पार्क के विकास पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। (mp news)
बड़ी खबरेंView All
गुना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग