खतरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट, नेताओं के बीच लड़ाई बनी बड़ी दिक्कत

MP News: मध्य प्रदेश के गुना की राजनीति और नगरपालिका की खींचतान से सड़क, नाली, सफाई, ऑडिटोरियम और सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट सब अधर में लटके हैं।

2 min read

गुना

image

Akash Dewani

Sep 29, 2025

development halted jyotiraditya scindia dream project bjp factionalism mp news

development halted jyotiraditya scindia dream project bjp factionalism (Patrika.com)

Jyotiraditya Scindia Dream Project:गुना शहर की जनता को समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र होने और उनके निर्देशों के बावजूद नगर के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। नगर पालिका पार्षदों की आपसी खीचतान से अखाड़ा बना हुआ है। सिंधिया के डीम प्रोजेक्ट (Dream Project) पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। (mp news)

भाजपा पार्षदों में गुटबाजी बनी दिक्कत

भाजपा के पार्षदों की आपसी गुटबाजी और लड़ाई के चलते गुना के विकास की दिशा में बनी कार्ययोजना पर निर्णय नहीं हो पा रहे है। सिंधिया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर दो माह पूर्व एक बैठक में दिशा-निर्देश दे चुके है। इधर, नगरपालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता के विरुद्ध मोर्चा खोलने और पार्षदों की आपसी लड़ाई के चलते शहर हित में निर्णय नहीं होने से तमाम व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई है। त्रस्त जनता किसी भी दिन जर्जर सड़क, चारों तरफ गंदगी, ट्रैफिक जाम आदि को लेकर सड़क पर उतर सकती है। (mp news)

वार्डों का रुका विकास

शहर के 37 वार्डों में नाली-खरंजा समेत अन्य विकास कार्य होना थे. यह भी काम इनको स्वीकृति न मिलने से नहीं हो पाएंगे। जबकि अधिकतर वार्ड की जनता नालियां न होने से उनका पानी सड़कों पर बहने से परेशान है। वार्डों में पार्कों का विकास होना था, उस पर भी ब्रेक लग गया है। (mp news)

अधर में ऑडिटोरियम

नगरपालिका द्वारा 3 करोड़ रुपए की लागत से बीजी बायपास पर ऑडिटोरियम बन रहा है। इसमें 600 कुर्सियां और अन्य काम के लिए 60 लाख रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव नगरपालिका परिषद में आया था. लेकिन स्वीकृति नहीं मिल पाई। ऑडिटोरियम का काम अधर में लटक गया है। (mp news)

थीम रोड का पता नहीं

प्रवेश द्वारों, माधव वाटिका, सेल्फी प्वाइंट्स और थीम रोड की डिजाइन बताई गई थी। माधव वाटिका का स्वरूप ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर दर्शाने वाला हो। सेल्फी प्वाइंट्स पत्थर या ब्रॉन्ज से बनाए जाएं। हर 200 मीटर पर पार्किंग स्पेस एवं ऑक्सीजन पार्क के विकास पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। (mp news)

इनमें होना है सुधार

  • ट्रैफिक सुधार- शहर में अनावश्यक खड़ी होने वाली टैक्सियां, दुकानों का एक्सटेंशन और सड़कों पर खड़े वाहन ट्रैफिक जाम की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। लोग दिनभर ट्रैफिक जाम में फंसकर परेशान होते रहते हैं।
  • सौंदर्याकरण- शहर के सौंदर्गीकरण के लिए प्रवेश द्वारों, माधव वाटिका, सेल्फी प्वाइंट्स और थीम रोड की डिजाइन बताई गई थी। लेकिन सौंदर्गीकरण की बजाय शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर पड़े दिखाई देते हैं। सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
  • सड़क सुधार- जिला न्यायालय से लेकर नानाखेड़ी पेट्रोल पंप तक और हनुमान चौराहे से लेकर जज्जी बस स्टैंड तक की सड़क के लिए 360 लाख रुपए के डामरीकरण प्रस्ताव की स्वीकृति थी। इन सड़कों पर गड्ढों की भरमार है।

Updated on:

29 Sept 2025 08:16 am

Published on:

29 Sept 2025 08:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / खतरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट, नेताओं के बीच लड़ाई बनी बड़ी दिक्कत

