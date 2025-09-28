BJP विधायक को घेरकर किसानों ने किया प्रदर्शन, हाथ पकड़कर कहा- मुआवजा नहीं मिला तो करेंगे बहिष्कार

सोशल मीडिया पर एक और किसान का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें किसान ने एक बीघा की सोयाबीन की फसल में आग लगा दी। वीडियो में किसान मुआवजे (crop damage compensation) की मांग कर रहा है। किसान मल्हारगढ़ क्षेत्र के गांव चिल्लौद पिपलिया निवासी है। जिसका नाम नरेंद्र इङ्क्षसह है। किसान नरेंद्र सिंह ने वीडियो में कहा कि फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। सरकार से मांग है कि मुआवजा दिया जाए। 2 बीघा में बहुत कम सोयाबीन केवल एक कट्टा हुई है। जिसके चलते आग लगा दी है। मजदूरी भी महंगी पड़ रही है। इसलिए आग लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। (mp news)