BJP विधायक को घेरकर किसानों ने किया प्रदर्शन, हाथ पकड़कर कहा- मुआवजा नहीं मिला तो करेंगे बहिष्कार

soybean farmers protest crop damage compensation mandsaur
Soybean Farmers Protest: मंदसौर जिले में सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि, पीला मोजेक और अन्य बीमारी से खराब हो गई है। फसल नुकसानी को लेकर किसानों के द्वारा लंबे समय से प्रदर्शन किए जा रहे है। किसानों ने खराब फसल पर रोटावेटर चलाया तो कही आग भी लगा दी।
अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें किसान सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग (MLA Hardeep Singh Dang) को घेर कर खड़े है और विधायक को फसल मुआवजे को लेकर बात कह रहे है। यह वीडियो असावती गांव का है। जहां पर विधायक डंग गत रात को माता की आरती करने के लिए गए थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। (mp news)
किसान विधायक डंग को कह रहे है कि फसलों में काफी नुकसान हुआ है। दिवाली से पहले मुआवजा दिलाए। मुआवजा नहीं मिला तो बहिष्कार करेगें। फसलों पूरी तरह खराब हो गई है। बिजली का बिल नहीं भर सकते किसानों की ऐसी स्थिति हो गई है। किसानों के सामने बहुत बड़ी मुश्किल है। इस पर विधायक ने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मुआवजा जल्द दिलवाने का प्रयास करूंगा। इससे एक दिन पहले खजूरी पंथ में एक किसान ने सोयाबीन की फसल में आग लगा दी थी। (mp news)
सोशल मीडिया पर एक और किसान का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें किसान ने एक बीघा की सोयाबीन की फसल में आग लगा दी। वीडियो में किसान मुआवजे (crop damage compensation) की मांग कर रहा है। किसान मल्हारगढ़ क्षेत्र के गांव चिल्लौद पिपलिया निवासी है। जिसका नाम नरेंद्र इङ्क्षसह है। किसान नरेंद्र सिंह ने वीडियो में कहा कि फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। सरकार से मांग है कि मुआवजा दिया जाए। 2 बीघा में बहुत कम सोयाबीन केवल एक कट्टा हुई है। जिसके चलते आग लगा दी है। मजदूरी भी महंगी पड़ रही है। इसलिए आग लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। (mp news)
किसान पंकज मालवीय, रमेश प्रजापति ने बताया कि सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। किसानों को शत प्रतिशत मुआवजा मिलना चाहिए। तभी किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। अब आने वाले फसल के बीज से लेकर खाद तक के लिए भी किसानों के पास पैसे नहीं है। फसल खराब होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार किसानों को दीवाली से पहले मुआवजा दे। (mp news)
प्रशासन की टीमों ने पूरे जिले में फसल नुकसान का आकलन कर लिया है। इसके लिए जिम्मेदार अब पत्रक बनाने में लगे हुए है। यह सभी पत्रक कलेक्टर को दिए जाएंगे। उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी। यह रिपोर्ट कलेक्टर अदिति गर्ग के द्वारा शासन को भेजी जाएगी। संभवत यह रिपोर्ट सोमवार को शासन को भेजी जा सकती है। (mp news)
किसानों ने किसी भी प्रकार का कोई घेराव नहीं किया है। किसानों ने फसल मुआवजे को लेकर अपनी बात रखी है। मैंने किसानों से कहा कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा हूं। बहुत अधिक नुकसान हुआ है। मुआवजे और बीमा को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिला हूं।
हरदीप सिंह डंग, विधायक सुवासरा।
सर्वे टीम की रिपोर्ट के पत्रक बनाए जा रहे है। सोमवार को एक रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।- अदिति गर्ग, कलेक्टर।
मंदसौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
