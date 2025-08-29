13-13 ट्रिप में चलेगी ‘रीवा-मुंबई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन’, 15 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

MP News: त्योहारों से पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है। यात्रियों की मांग को देखते हुए और आगामी त्यौहारों एवं रेलवे यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन ने चल रही स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं की अवधि को विस्तार करने का निर्णय लिया है। 02187/02188 रीवा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 13-13 ट्रिप की विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। विस्तारित स्पेशल ट्रेन के कोच सरंचना, समय और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है।