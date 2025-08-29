13-13 ट्रिप में चलेगी ‘रीवा-मुंबई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन’, 15 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

MP News: त्योहारों से पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है। यात्रियों की मांग को देखते हुए और आगामी त्यौहारों एवं रेलवे यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन ने चल रही स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं की अवधि को विस्तार करने का निर्णय लिया है। 02187/02188 रीवा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 13-13 ट्रिप की विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। विस्तारित स्पेशल ट्रेन के कोच सरंचना, समय और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
02187 रीवा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस साप्ताहिक गुरुवार स्पेशल जो 25 सितंबर तक अधिसूचित है। अब 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी। 02188 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-रीवा साप्ताहिक शुक्रवार स्पेशल जो 26 सितंबर तक अधिसूचित है, अब 3 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक चलेगी। यह स्पेशल ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी एवं हरदा स्टेशनों से होकर गुजरती है।
-मालवा एक्सप्रेस (12920), इसमें भोपाल रोजाना 400 से अधिक यात्री जम्मू, पंजाब, व दिल्ली से जाते है। 29 अगस्त को नई दिल्ली से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। यात्री कटरा से नई दिल्ली तक अन्य साधनों से पहुंचकर ही ट्रेन पकड़ सकेंगे।
-श्री माता वैष्णो देवी कटरा-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस (16788) 31 अगस्त को नई दिल्ली से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।