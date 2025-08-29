Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नर्मदापुरम

13-13 ट्रिप में चलेगी ‘रीवा-मुंबई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन’, 15 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

MP News: रेल प्रशासन ने चल रही स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं की अवधि को विस्तार करने का निर्णय लिया है।

नर्मदापुरम

Astha Awasthi

Aug 29, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: त्योहारों से पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है। यात्रियों की मांग को देखते हुए और आगामी त्यौहारों एवं रेलवे यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन ने चल रही स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं की अवधि को विस्तार करने का निर्णय लिया है। 02187/02188 रीवा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 13-13 ट्रिप की विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। विस्तारित स्पेशल ट्रेन के कोच सरंचना, समय और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

02187 रीवा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस साप्ताहिक गुरुवार स्पेशल जो 25 सितंबर तक अधिसूचित है। अब 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी। 02188 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-रीवा साप्ताहिक शुक्रवार स्पेशल जो 26 सितंबर तक अधिसूचित है, अब 3 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक चलेगी। यह स्पेशल ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी एवं हरदा स्टेशनों से होकर गुजरती है।

ये भी पढ़ें

‘राज्य-जिला’ और ‘ब्लॉक’ स्तर पर सम्मानित होंगे टीचर्स, केटेगरी तय
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

इन ट्रेनों का शेड्यूल बदला

-मालवा एक्सप्रेस (12920), इसमें भोपाल रोजाना 400 से अधिक यात्री जम्मू, पंजाब, व दिल्ली से जाते है। 29 अगस्त को नई दिल्ली से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। यात्री कटरा से नई दिल्ली तक अन्य साधनों से पहुंचकर ही ट्रेन पकड़ सकेंगे।

-श्री माता वैष्णो देवी कटरा-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस (16788) 31 अगस्त को नई दिल्ली से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

ये भी पढ़ें

एमपी के 600 गांवों की ‘भूमि के नक्शें’ होंगे डिजिटल, मिलेगा पुराना रेकॉर्ड
भोपाल
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 03:32 pm

Published on:

29 Aug 2025 03:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / 13-13 ट्रिप में चलेगी ‘रीवा-मुंबई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन’, 15 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.