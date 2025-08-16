एमपी में नवाचार, किसान कर सकेंगे अमरीकी पैशन फ्रूट का उत्पादन, आय बढ़ाने की तैयारी

Good News for MP Farmers उद्यानिकी विभाग फलों की खेती में नवाचार करने जा रहा है। जिले में अमरीका में मिलने वाले पैशन फ्रूट (कृष्णा फल ) की खेती की तैयारी की जा रही है। किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बीज भी दिए जाएंगे। साथ ही किसानों को एवोकाडो व अंजीर, ब्लूबेरी की खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा। दरअसल, उद्यानिकी विभाग (Department of Horticulture) जिले में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत नए बगीचे लगवा रहा है। विभाग का कहना है, विदेशी फल की खेती का प्रयोग सफल होते ही किसानों की संया बढ़ाई जाएगी।