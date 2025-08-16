Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायसेन

एमपी में झमाझम बारिश से भर गए धान के खेत, किसानों के चेहरे खिले

MP Farmers Happy: मध्यप्रदेश में अगस्त का पहला पखवाड़ा रहा था सूखा, किसान थे परेशान, धान की बुवाई के बाद सूखी जमीन में पड़ रही थीं दरारें, किसानों को था बारिश का इंतजार, अब लौटा मानसून, लौटी बारिश से खिल गए किसानों के चेहरे...

रायसेन

Sanjana Kumar

Aug 16, 2025

MP Weather Monsoon Update MP Farmers Happy to see Paddy Field filled with rain water
MP Weather Monsoon Update MP Farmers Happy to see Paddy Field filled with rain water(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया- modified by patrika.com)

MP Farmers Happy: जिले में धान के किसानों की हालत कभी खुशी कभी गम की तरह हो रही है। जब आसमान में बादल घिरते हैं और कुछ बूंदें गिरती तो उनकी उम्मीदें जाग जाती हैं, लेकिन जहां धूप निकलती है तो किसान निराश हो जाते हैं। जिले में लगभग चार लाख हैक्टेयर में धान की फसलें खड़ी हैं। जिन्हे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। हालांकि बरेली, बाड़ी क्षेत्र में बारना बांध फसलों के लिए सहारा बन रहा है, जिससे नहरों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। जहां बारना की नहर नहीं हैं, उन किसानों को मंगलवार-बुधवार को बारिश होने से राहत मिली है।

बारना डैम फुल, सिंचाई की चिंता खत्म

बारना एसडीओ देवराज मिश्रा ने बताया कि बारना से इन निकलने वाली नहरों की कुल लंबाई 569.21 किलोमीटर है, जिसके माध्यम से कुल 242 गांवों के 30134 किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलता है। 72 हजार हैक्टेयर की फसल के लिए वर्तमान में बारना डेम में 348.55 मीटर पानी है। उन्होंने कहा कि रबी और खरीफ के लिए बारना डेम में पर्याप्त मात्रा में पानी है। खरीफ फसल के लिए वर्तमान में 20 हजार हैक्टेयर की फसलों के लिए नहरों के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। मौसम को देखते हुए एवं किसानों की मांग अनुसार पानी छोड़ा जा रहा है। आगे भी जरूरत के अनुसार पानी की मात्रा और बढ़ाई जा सकती है।

ये भी पढ़ें

शराब पीकर स्कूल आता था शिक्षक, छात्राओं के साथ करता था गंदा काम, हुआ एक्शन…
रायसेन
Drunk Teacher Suspended in Silwani Raisen

15 दिन से किसान कर रहे थे बारिश का इंतजार, अब हुए खुश

देवरी. वहींरायसेन के देवरी क्षेत्र में लगभग 15 दिनों से बारिश का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बुधवार 13 अगस्त को मानसून एक बार फिर लौटा और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। दिनभर बारिश का दौर जारी रही। जिससे किसानों के चेहरे खिल गए। फसल में अच्छा पानी मिल गया। किसानों का कहना है कि यह बारिश फसल के लिए अमृत के समान है, इस समय हमारी फसल को पर्याप्त पानी की अति आवश्यकता है, बारिश नहीं होने से फसलों पर खतरा मंडरा रहा था।

जिले में बारिश की स्थिति

तहसील - अब तक

रायसेन- 836.8

गैरतगंज -1012.2

बेगमगंज -1206.8

सिलवानी -1235.4

गौहरगंज - 880.6

बरेली 1179.4

उदयपुरा - 1506

बाड़ी - 992.5

सुल्तानपुर - 863.9

देवरी - 1101.8

सूखे के कारण खेत में आई दरारों से चिंतित थे किसान, अब खिले चेहरे

भौड़िया. 15 दिनों से लगातार पड़ रही गर्मी और सूखे जैसे हालातों के कारण धान के खेतों में दरारें पड़ने लगी थीं, जिससे किसान परेशान थे। लेकिन बुधवार सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने खेतों को अमृत पिला दिया। धान के खेतों में पानी भरने से फसल में फिर से नई जान आ गई है। वहीं किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। खेतों में पानी भरते ही किसानों ने राहत की सांस ली और कहा कि यह बारिश उनकी मेहनत को बचा लेगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे धान की फसल को और भी फायदा होगा।

ये भी पढ़ें

728 साल पुराने राधा-कृष्ण मंदिर में दर्शन कर जन्माष्टमी मनाएंगे सीएम, वृंदावन से कम नहीं ये मंदिर
रायसेन
CM Mohan Yadav on Risen Visit now Shortly for Shriradha krishna Temple Darshan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2025 11:11 am

Published on:

16 Aug 2025 11:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / एमपी में झमाझम बारिश से भर गए धान के खेत, किसानों के चेहरे खिले

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.