एमपी में झमाझम बारिश से भर गए धान के खेत, किसानों के चेहरे खिले

बारना एसडीओ देवराज मिश्रा ने बताया कि बारना से इन निकलने वाली नहरों की कुल लंबाई 569.21 किलोमीटर है, जिसके माध्यम से कुल 242 गांवों के 30134 किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलता है। 72 हजार हैक्टेयर की फसल के लिए वर्तमान में बारना डेम में 348.55 मीटर पानी है। उन्होंने कहा कि रबी और खरीफ के लिए बारना डेम में पर्याप्त मात्रा में पानी है। खरीफ फसल के लिए वर्तमान में 20 हजार हैक्टेयर की फसलों के लिए नहरों के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। मौसम को देखते हुए एवं किसानों की मांग अनुसार पानी छोड़ा जा रहा है। आगे भी जरूरत के अनुसार पानी की मात्रा और बढ़ाई जा सकती है।