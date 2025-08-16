728 साल पुराने राधा-कृष्ण मंदिर में दर्शन कर जन्माष्टमी मनाएंगे सीएम, वृंदावन से कम नहीं ये मंदिर

क्षेत्र के बुजुर्ग बताते हैं कि मंदिर के बगल में बनी प्राचीन बावड़ी का अपना इतिहास है, कहा जाता है कि इस बावड़ी पर पत्थर का एक ढक्कन रखा होता था। हर दिन यहां आने वाले श्रद्धालुओं को चांदी के बर्तनों में भोजन कराया जाता था और सभी बर्तन बावड़ी में रखकर ऊपर ढक्कन रखा जाता था। सैकड़ों साल पहले किसी व्यक्ति ने ढक्कन हटाकर बर्तन चुराने का प्रयास किया, तब उक्त ढक्कन उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई और ढक्कर के दो टुकड़े हो गए, जो आज भी बावड़ी के पास पड़े हैं।